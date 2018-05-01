В США после продолжительной болезни на 79 году жизни скончался поэт Бозор Собир. Президент Эмомали Рахмон поручил доставить тело поэта в Таджикистан, где он будет с почестями похоронен.

На сайте президента Таджикистана, на котором и сообщается о смерти Бозора Собира, отмечается, что Эмомали Рахмон поручил посольству РТ в Вашингтоне, постпреду Таджикистана при ООН обеспечить транспортировку тела поэта в Душанбе.

Глава Союза писателей Таджикистана Низом Косим подтвердил "АП", что поэт скончался в клинике американского города Сиэтл сегодня в пять часов утра по душанбинскому времени.

Ранее "АП" сообщало, что америкакнские врачи диагностировали у Бозора Собира фиброз легких. В последние недели он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, после первых сообщений о том, что Бозор Собир попал в реанимацию в США, президент Таджикистана сразу поручил внешнеполитическому ведомству страны, посольству Душанбе в Вашингтоне, постоянному представительству Таджикистана при ООН навестить его.

Эмомали Рахмон поручил дипломатам оказать содействие поэту и его семье в решении существующих проблем, оказать всяческую поддержку в его лечении для быстрейшего возвращения на Родину.

Бозору Собиру было 79 лет. Он родился в селе Суфиён Файзабадского района. В 1962 году закончил филологический факультет Таджикского государственного университета. В 1970-80 годы Бозор Собир был одним из самых популярных поэтов в стране. В конце 1980-х присоединился к Демократической партии Таджикистана.

В 1990 году поэт был избран депутатом Верховного совета Таджикистана от избирательного округа Файзабад, и до сих пор является чуть ли не единственным народным избранником, который по собственной воле покинул парламент.

В 1993 году Бозора Собира заключили на 9 месяцев в тюрьму. В конце 1993 года при содействии правозащитных организаций он вышел на свободу, после чего отправился в Москву, а оттуда в США.

Накануне президентских выборов 2013 года Бозор Собир вернулся на родину после долгих лет отсутствия и был принят президентом Эмомали Рахмоном. Тогда таджикские власти заявили, что возвращение известного поэта не имеет отношения к предстоящим президентским выборам.

Вскоре Бозор Собир призвал таджикскую интеллигенцию объединиться вокруг лидера страны. Он также выступил за запрет деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана.

В сентябре 2013 года указом Эмомали Рахмона Бозор Собир был награжден орденом «Звезда Президента».

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