В Багдаде суд приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ. Об этом накануне сообщил ряд зарубежных СМИ.

Имена женщин не раскрываются, также неизвестны подробности, из каких регионов Таджикистана они родом и когда появились в Ираке.

Как сообщает информагентство Франс-пресс, в уголовном суде города Багдада к пожизненному заключению за участие в террористической группировке ИГ осуждены 19 россиянок и 6 азербайджанок. В этом репортаже говорится и о том, что в зал суда были поодиночке введены женщины в черных хиджабах и разноцветных платьях, у многих на руках были малолетние дети.

Подсудимые общались с судьей через профессора одного из учебных заведений Багдада, преподавателя русского языка, которого наняло российское посольство в качестве переводчика.

Между тем, начальник департамента информации министерства иностранных дел Таджикистана Вафо Ниятбеков сообщили "АП", что пока у Таджикистана нет никакой информации по поводу осужденных таджикских женщин в Ираке.

Он отметил, что иракской стороне был выслан официальный запрос, и в самое ближайшее время таджикской стороне будет предоставлена вся информация об осужденных в Багдаде женщинах.

Исламское государство в 2014 году захватило большую часть Ирака, в том числе второй по величине иракский город Мосул. Спустя три года, в декабре 2017 года, иракские власти сообщили о своей полной победе над ИГ и об освобождении Мосула.



Министерство внутренних дел Таджикистана в 2015 году заявило, что в Сирию и Ирак уехало 154 таджикские семьи.

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