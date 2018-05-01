АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 МАЯ 2018 ГОДА

- В Ашхабаде состоится матч между «Истиклолом» и «Ахалом» на Кубок АФК.

- В офисе Федерации футбола Таджикистана в 10:00 состоится жеребьевка предварительного этапа розыгрыша Национального кубка страны.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 МАЯ

День международной солидарности трудящихся.

1931 – Создан Таджикский авиаузел. Впервые в аэропорту начали базироваться два самолета Ф-13.

1940 – В Сталинабаде впервые сдано в эксплуатацию первое озеро – Комсомольское, с двумя пляжами мужским и женским.

1960 – Над Свердловском сбит американский самолет–шпион У–2, нарушивший государственную границу СССР над Таджикистаном.

1993 – В Таджикистан возвратились первые 300 беженцев из Афганистана.

2017 - Международный день солидарности трудящихся, который на протяжении 92 лет отмечался и в Таджикистане, с этого года исключен из списка выходных праздничных дней.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 МАЯ

1901-1976 – Родился композитор и музыкант Мухаммаджон Муминов.

1914-1998 – Родился государственный деятель Мирзо Рахматов (Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР).

1916-1972 – Родился режиссёр Назрулло Тиллоев.

1922-1993 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Мехрубон Назаров.

1928-1997 – родился народный писатель Таджикистана Ашур Сафар.

1928 – Родился писатель Бобо Ходжи.

1929 – Родился киноактер, знаток и собиратель национальных музыкальных инструментов, Народный артист Таджикистана Гурминч Завкибеков.

1937 – Родилась актриса театра и кино, Народная артистка Таджикистана Марьям Исаева.

1938-1993 – Родился писатель Бурхон Гани.

1940 – Родился переводчик Амиркул Насимов.

1946-2011 – Родился фотограф Кизилбой Афгонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 20-22 тепла.