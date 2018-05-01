Областной конкурс, призовой фонд которого составляет 431 тысячу сомони, стартует в мае и будет подытожен в декабре текущего года.

Конкурс проводится с целью государственной поддержки предпринимателей и поощрения предпринимателей, которые содействуют социально-экономическому развитию региона, повышению уровня производства и улучшению сферы услуг.

Конкурс будет проведен по 42 номинациям, охватывающих 8 различных направлений. В конкурсе могут принимать участие предприниматели, являющиеся гражданами Таджикистана и проживающие в Согдийской области.

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