В годы Великой Отечественной войны в Таджикистане только в Сталинабаде находилось 22 эвакогоспиталя. К сожалению, 130 бойцов и командиров Красной Армии, несмотря на предпринимаемое лечение, скончались, так как полученные ими на фронте ранения и увечья были слишком тяжелыми.

Участниками поисковой группы «Память-201» в период 2012–2017 гг. на воинском участке Аллеи Славы городского кладбища найдены и установлены 14 захоронений бойцов и младших командиров, умерших от тяжелых ранений в эвакогоспиталях г. Душанбе.

Самых тяжелораненых: обожженных летчиков, танкистов, моряков, раненых с увечьями, несовместимыми с возвращением на фронт, - отправляли в Таджикистан. Столица республики входила в десятку самых насыщенных по количеству госпиталей городов СССР. И по праву может считаться городом военно-медицинской славы. Одним из первых в столице республики принял тяжелораненых (носилочные контингенты пораженных в боях) Сталинабадский военный госпиталь второго разряда №348 Туркестанского военного округа.

За первые полгода войны в Душанбе было развернуто 5 эвакогоспиталей. А всего в годы войны в городе размещалось 17 эвакуационных госпиталей. Десятки тысяч раненых и больных бойцов и командиров Красной Армии прошли здесь лечение. В городе катастрофически не хватало зданий для госпиталей, был острый дефицит жилья, поэтому эвакогоспитали размещались в административных зданиях и школах.

Благодаря самоотверженной работе лучших врачей воины быстро поправлялись, и вернулись на фронт после излечения только за годы войны тысячи военнослужащих. Сейчас уже доподлинно известно, что очень большой приток раненых пришелся на 1942 год. Это были защитники Сталинграда, Севастополя, Одессы и Кавказа. Тем не менее задачи, поставленные перед сталинабадскими госпиталями глубокого тыла, по лечению тяжелораненых воинов в основном были успешно выполнены.

Имена на обелисках

На городском кладбище столицы Таджикистана в 1941–1945 гг. были похоронены воины, умершие от ран, полученных на фронтах Великой Отечественной войны. Для этого городскими властями того времени на кладбище был выделен специальный участок для воинских захоронений. По архивным данным, на период до 1975 года на данном участке числилось 130 бойцов и командиров Красной Армии - умерших сынов русского, украинского, белорусского, узбекского, казахского и других братских народов, навечно оставшихся в таджикской земле. Над каждой могилой советского воина устанавливался стандартный бетонный воинский обелиск, и краской наносились его фамилия и имя. Но за прошедшие послевоенные годы имена на обелисках стерлись. Время и непогода обезличили обелиски. Уже в победном 1945-м только кладбищенские служащие по своим записям и по памяти могли определить, где похоронен, к примеру, Тухановский, а где Абрамов. Но где спустя 73 года найти этих служащих с их записями? Как много было упущено, и как безжалостно время, не пощадившее имена защитников Отечества! Вот почему здесь, на православном кладбище, теперь так много столбиков из бетона с табличками «неизвестный солдат» или «неизвестный офицер». Поэтому в начале 60-х годов на воинском захоронении городскими властями был установлен трехметровый обелиск в память о погибших воинах.

1 /7 2 февраля 2018 года у мемориала парка Победы Душанбе. Там, где захоронены бойцы и командиры Красной Армии, стоят главы дипломатических миссий, пришедшие почтить память воинов, погибших в Сталинградской битве.

В 1975 году в Душанбе был открыт мемориальный комплекс и «Огонь Вечной славы» павшим воинам в нагорном парке Победы. Останки воинов, умерших в эвакогоспиталях, были перезахоронены в мемориальном комплексе «Родина-мать» парка Победы. Но, как уже установлено в наши дни, четырнадцать могил защитников Отечества остались на специальном участке для воинских захоронений.

Памятная вахта 201-й

Поисковая группа «Память-201» работает на городском кладбище Душанбе с 2012 года, в нее входят как россияне, так и таджикистанцы. Основная задача группы – поиск, восстановление могил и обелисков солдат и офицеров - участников Великой Отечественной войны, ветеранов войны. Так, участниками группы в период 2012–2017 гг. найдены и установлены 14 захоронений погибших воинов Великой Отечественной войны на воинском участке Аллеи Славы городского кладбища. Членами группы проведена архивная работа по поиску списка фронтовиков, умерших в сталинабадских эвакогоспиталях. Сведения, содержащиеся в этом списке, дают довольно точное представление о причинах смерти бойцов и младших командиров, получивших ранения на фронтах Великой Отечественной. Вот только несколько имён и фамилий...

Павел Павлович Гребенюк родился в 1908 году, был мобилизован Барвенковским РВК Харьковской области. Воевал в составе 680-го стрелкового полка. Был тяжело ранен в бою (где и при каких обстоятельствах не указано) в область грудной клетки 1 сентября 1941 года. Видимо, сказывалось отсутствие у медиков эффективных лекарственных средств, антибиотиков, потому что рана у 34-летнего красноармейца очень плохо заживала. Умер он от сепсиса 5 августа 1942 года. В селе Перемога (с украинского – «Победа») у Павла Павловича осталась жена В.А. Гребенюк...

Командир отделения младший сержант Даниил Михайлович Мултанов (345-й стрелковый полк) был мобилизован Сургутским РВК Омской области. 16 августа 1941 года ему были ампутированы голеностопы. Спустя год после этой тяжёлой операции инвалид войны Д.М. Мултанов скончался от бациллярной дизентерии в военном госпитале в Сталинабаде. В селе Тормахан Сургутского района Омской области так и не дождалась 22-летнего Даниила с войны его тогда юная супруга...

Стрелку 1195-го стрелкового полка красноармейцу Александру Андреевичу Тухановскому было всего 18 лет, когда во время боя 16 июня 1942 года он получил ранение черепа. Умер он также в одном из сталинабадских госпиталей 12 августа 1942 года и был похоронен на местном городском кладбище. Его мать проживала в селе Красновка Минской области, откуда и был призван в ряды Красной Армии Александр Тухановский...

В этом скорбном списке: командир отделения 885-го стрелкового полка сержант Иван Трофимович Тараненко (1904 года рождения), командир взвода 915-го стрелкового полка младший лейтенант Иосиф Маркович Осадчий (1908 года рождения), стрелок 57-го стрелкового полка красноармеец Михаил Макарович Абрамов (1909 года рождения)...

Пришло время увековечить их имена и фамилии на гранитных плитах мемориального комплекса «Родина-мать» парка Победы. Имена героев не должны кануть в вечность.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.

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