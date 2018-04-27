В прошлую субботу, 21 апреля в Душанбе впервые прошел фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе». Он стал одним из самых ярких мероприятий, которые состоялись в столице в день города.

Организаторами выступили медиа-группа «Азия Плюс» и компания «Оби зулол».

По итогам фестиваля, который посетили тысячи душанбинцев и гостей столицы, мы решили провести фотоконкурс на лучшую фотографию, сделанную во время мероприятия. Для участия в конкурсе необходимо было подписаться в Instagram на страницу «Азия-Плюс» @asiaplustj или страницу @rc_cola_tajikistan, и опубликовать свою фотографию в Instagram с хештегом #осмонидушанбе.

Три победителя были определены по наибольшему количеству лайков в Инстаграм.

Итак, первое место по количеству лайков занимает Aripov Doniyorkhuja https://www.instagram.com/aripovdoniyorkhuja/

второе место: FbakoeV https://www.instagram.com/iambakoev/

третье место: Shukur https://www.instagram.com/shukurec/

Наши победители становятся обладателями телевизора, смартфона и микроволновой печи. Награждение пройдет в офисе «Азия-Плюс» во вторник, 1 мая.

Просим победителей связаться предварительно с нами по телефонам 2217220, 44 6007110.

Напомним, организаторами фестиваля выступили медиа-группа «Азия Плюс» и компания «Оби зулол». Мероприятия проведено при поддержке администрации города Душанбе. Партнерами стали компании Tcell, «Таджик Эйр» и «Гедеон Рихтер».

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