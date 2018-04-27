Юные таджикские таэквондисты WTF выиграли 3 медали открытого первенства южного региона Кыргызстана, которое прошло в Кызыл-Кие Баткенской области.

За победу боролись 150 спортсменов из Кыргызстана и Таджикистана. Медали разыгрывались в 20 весовых категориях среди детей, младших юношей, кадетов и юниоров, сообщает агентство 24.kg.

Среди кадетов в своей категории первенствовал Самад Амиршоев, среди юниоров отличились Ямин Худобакшов, Алишо Лутфулло и Дильноза Назалиева.

«Турнир получился напряженным и ярким. Многочисленные местные болельщики, не избалованные подобными соревнованиями, азартно поддерживали спортсменов. А те продемонстрировали хорошую технику и волю к победе и получили ценный опыт», — отметил президент академии таэквондо Кыргызстана Убайдула Тохтурбаев.

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