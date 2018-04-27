В Душанбе проходит конференция молодых ученых и студентов «Медицинская наука: новые возможности», которая посвящается международному десятилетию «Вода для устойчивого развития на 2018-2028 годы» и Году развития туризма и народных ремесел.

ХIII-я научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, организованная ТГМУ им. Абуали ибн Сино проходит с международным участием. Организаторы отмечают, что в последние годы неуклонно растет не только количество заявок, подаваемых на конференцию, но и география участников. В ней принимают участие 40 молодых ученых и студентов из вузов таких стран мира, как Бельгия, Испания, Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Повышается и уровень научных работ. Общее количество принятых тезисов и докладов – 1388, в том числе, 425 зарубежных. В рамках конференции состоятся секционные заседания по 14 направлениям медицинской науки в отдельных залах, оснащенных современной технологией.

Как рассказал начальник отдел анализа, контроля и связи с общественностью этого учебного заведения, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии №1 Каххор Носиров, целью проведения данного мероприятия является обмен передовым опытом и знаниями в сфере медицины и ее новыми возможностями. Гости ознакомятся не только с достижениями ТГМУ за последние годы, но и с достопримечательностями нашей столицы.

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По словам источника, учитывая важность проведения мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД, в рамках конференции будет проходить также симпозиум, посвященный проблеме ВИЧ/СПИД в республике на тему «Пути сдерживания ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан».

«В этом году научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, которая проводится ежегодно, вышла на высокий уровень. Это является значительным шагом в развитии медицинской науки, способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учеными различных регионов страны и зарубежных стран, поддерживает связь между наукой и практикой», - отметил также Носиров.

По его словам, проведение XIII-ой научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием послужит для всех участников отправной точкой устремленности в мир богатой и интереснейшей науки, конструктивного диалога, эффективного взаимодействия, успехов в достижении новых высот медицинской и научной деятельности, профессионального роста и неугасаемого творческого потенциала.

В конце мероприятия будет принята резолюция, которая как отмечают организаторы, поспособствует для решения сложнейших актуальных проблем современной медицинской науки и практики, развития системы здравоохранения и оздоровления общества.

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