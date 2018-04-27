За время существования в России колоний для пожизненно осужденных на свободу из них смогли выйти пять человек, сообщил в интервью ТАСС глава управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор Игорь Вединяпин, пишет Медуза.

Речь идет об осужденных, которым «смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы».

Основанием для их освобождения, пояснил он, стали пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний, по итогам которых пожизненное заключение было заменено на разные сроки лишения свободы.

Никаких других подробностей об освобожденных из колоний для пожизненно осужденных Вединяпин раскрывать не стал.

Пожизненное лишение свободы появилось в российском Уголовном кодексе в 1992 году, как замена смертной казни при помиловании. С 1996 года пожизненное лишение свободы стало применяться как самостоятельная мера наказания. С 1997 года по 1999 годы в России суды выносили смертные приговоры, но заменяли осужденным казнь на пожизненное заключение или длительные сроки лишения свободы.

В начале февраля 2018 года российские СМИ сообщили, что на свободу вышел первый осужденный пожизненно заключенный — Анвар Масалимов, приговоренный к смертной казни за убийство, совершенное в 1991 году. В 1998 году Масалимову казнь указом президента была заменена на пожизненный срок. ФСИН позже подтвердила освобождение Масалимова, указав, что колонию для пожизненно заключенных он покинул еще в июне 2016 года.

«Медиазона», в свою очередь, писала, что Масалимов — не первый пожизненно осужденный, вышедший на свободу в России, как утверждали другие СМИ. В частности, указывало издание, в 1999 году пожизненный срок на 15 лет заключения был заменен еще как минимум одному осужденному — Александру Бирюкову. К 2018 году Бирюков уже должен был отбыть срок и выйти на свободу.

Эксперты, опрошенные изданием, сообщили и о еще нескольких случаях замены в конце 1990-х — начале 2000-х годов приговоров к пожизненному заключению на разные сроки лишения свободы. Эти осужденные также уже должны были выйти на свободу.