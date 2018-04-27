Первый зампред Национального банка республики Джамолиддин Нуралиев предложил Международному валютному фонду выделить Таджикистану денег. В качестве помощи на поддержку банковской сферы.

Будучи 17 марта в Нью-Йорке, он встретился с замдиректора департамента денежного рынка и инвестиций МВФ Джихадом Алвазиром. На встрече Нуралиев привлек внимание представителей МВФ к реализации совместных с Фондом программ НБТ, а также предложил оказать стране техническую помощь для осуществления реформ в сфере монетарной политики.

МВФ выразил готовность в будущем предоставить НБТ техническую поддержку, но с условием указания конкретных секторов банковской системы, которые нуждаются в помощи.

Между тем, стоит напомнить, что Таджикистан уже несколько лет ждет очередные кредиты от МВФ на поддержку своей экономики: с 2012 года.

Срок действия последней программы поддержки Таджикистана в рамках «Расширенного кредитного механизма», в рамках которой МВФ предоставил республике льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года.

Осенью того же года руководство Таджикистана обратилось к Фонду с просьбой рассмотреть возможность принятия новой программы оказания поддержки республике.

Переговоры между Таджикистаном и МВФ по поводу разработки новой программы начались только в октябре 2015 года.

В ноябре 2017 года в Душанбе прошли консультации МВФ с Таджикистаном, по итогам которых «АП» в Нацбанке сообщили, что «следующим этапом будет обсуждение условий и мер политики в рамках новой программы поддержки республики».

«Утверждение новой программы с МВФ практически во всех странах является длительным процессом. Это связано с тем, что все условия и предварительные меры программы должны быть согласованы с учетом рисков и факторов, которые в условиях глобального кризиса зачастую препятствуют быстрому достижению консенсуса», - сказали в таджикском регуляторе.

В НБТ отмечают достижение существенного прогресса в выполнении предварительных мер политики, предложенных со стороны МВФ.

«Новая программа МВФ будет, в первую очередь, нацелена на поддержку экономической стратегии РТ, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращением бедности. Также новая программа МВФ будет направлена на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны», - добавили тогда в Нацбанке.

Между тем, эксперты считают, что деньги нам вряд ли дадут, хотя в этом вопросе может сыграть роль личность первого зампреда Национального банка республики Джамолиддина Нуралиева.

"Я уверен, что после некоторых торгов все же дадут, - говорит экономист на условиях анонимности. - Во-первых, они прекрасно знают, что без 300-500 миллионов помощи банковскую сферу Таджикистана из болота не вытащить. А в развале системы они кровно не заинтересованы. Да, им не понравились антикризисные решения НБТ, в результате чего контроль над «Таджиксодиротбанком» и «Агроинвестбанком» перешел к неэффективному правлению. Еще больше им не нравится, что сохранился менеджмент в обоих банках (Пиров и Алимардонов).

Во-вторых, они считают первого зампреда НБТ Джамолиддина Нуралиева «своим парнем». А это очень важно для западных финансовых институтов».

В-третьих, отмечает эксперт, Нуралиев неплохой переговорщик, "и он напомнит им о том, как им удалось (хоть и дорого - более 7% годовых), но все же разместить евробонды на 500 миллионов долларов".

"Он может рассказать, что "Эксимбанк" Китая всегда готов поддержать правительство республики в этих же объемах, чего им бы не хотелось. В силу всех этих причин кредиты дадут, но в меньшем объеме, чем нужно для спасения банковской системы", - уверен таджикский экономист.

Другой эксперт полагает что, возможно, МВФ окажет Таджикистану какую-нибудь незначительную техническую поддержку, которая сама по себе является одним из видов безвозмездной помощи.

Но получить кредиты от Фонда республике в ближайшие годы вряд ли удастся, убеждены оба эксперта.

"Дело в том, что уровень госдолга Таджикистана практически достиг критической отметки, и международные финансовые институты будут воздерживаться от предоставления кредитных средств. Официально они скажут, что не заинтересованы в повышении долгового бремени страны, а по сути - они не доверяют свои деньги, так как сомневаются в их возврате, – говорит эксперт. - Тем более МВФ в прошлом году реклассифицировал уровень бедности в Таджикистана с низкого на более высокий именно из-за нарушения индикативных лимитов госдолга страны. Этим Фонд фактически рекомендует другим международным финансовым организациям сто раз подумать, прежде чем давать в долг нашей республике".

С ним соглашается и третий опрошенный нами экономист, который также отказался называть свое имя:

"Не думаю, что МВФ даст деньги, тем более, у НБТ нет конкретного плана. А то, что банки просели, виновато само государство, и Нацбанк тоже. Если бы государство не было причастно к ситуации с «лопнувшими» банкам, их бы (банкиров, - ред.) давно пересажали", - отметил он.

"Видимо, валютные запасы страны на грани дефолта, поэтому они без конкретного плана пошли просить, – говорит экономист. - Курс резко начал расти, объемы наличности и мелких купюр в банках резко увеличились. Цена доллара на черном рынке достигла 9,15…".

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus