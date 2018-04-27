Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином рассказал пару шуток о северокорейской лапше и о ранних пусках ракет, которые проводились в последние годы. Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает Huffington Post, на который ссылается РБК.

Северокорейский лидер подшутил над своим коллегой с Юга, заявив, что прежние ракетные испытания КНДР заставляли руководство Южной Кореи рано вставать по утрам. «Буду следить за тем, чтобы не будить вас больше», — сказал он.

Такую же цитату в своем официальном Twitter привел и работающий в Южной Корее корреспондент The Wall Street Journal Джонатан Ченг.

«Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано», — пошутил Ким Чен Ын.

До этого, как отмечают газеты, северокорейский лидер казался несколько напряженным. В ходе встречи он пересек демаркационную линию и вступил на территорию Южной Кореи, но позднее выглядел уже более расслабленным, замечает корреспондент издания The Telegraph.​

После окончания первого раунда переговоров лидеры Севера и Юга удалились на обед. Ким Чен Ын пищу уехал принимать на сторону КНДР. Встреча северокорейского и южнокорейского лидеров проходит в деревне Пханмунджом, в южной части демилитаризованной зоны между двумя государствами.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи.