Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, пересекшим южную границу КНДР с окончания войны в 1953 году. 27 апреля в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне, он ведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Это первая встреча между руководителями двух Корей, которая проходит на территории Южной Кореи. Предыдущие встречи между главами двух Корей в 2000-м и 2007-м году проходили на территории Севера, и ни к каким результатам не привели.



Нынешняя встреча особенно важна с учетом заявленной КНДР инициативы по примирению с Югом и предстоящих переговоров Кима с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи деревне Пханмунджом, 27 апреля 2018 года Источник: Korea Summit Press Pool/AP

Как отмечает Коммерсант, около 3:00 мск лидер КНДР Ким Чен Ын пересек бетонный бассейн с гравием, разделяющий Корею на Северную и Южную, и оказался на территории предполагаемого противника. Глава Трудовой партии Кореи заявил, что «его переполняют эмоции», и выразил недоумение, «почему для этого потребовалось 11 лет». Мун Джэ Ин, как видно на записи встречи, улыбаясь, пригласил его проследовать к месту церемоний и переговоров вглубь южнокорейской территории, но у Ким Чен Ына был свой план. Он дружески взял южнокорейского президента под локоть и перевел через бордюр на северокорейскую сторону, после чего все же согласился вернуться и продолжить путь, как было запланировано.

«Этот момент станет для нас новой отправной точкой, и с таким намерением я и прибыл на эту встречу,— заявил Ким Чен Ын.— Я надеюсь, нам не придется начинать сначала и нарушение данных обязательств не случится снова». В памятной книге дома переговоров в Панмунджом он написал, что стоит «в точке начала новой истории и эры мира».

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи деревне Пханмунджом, 27 апреля 2018 года Источник: Korea Summit Press Pool/AP

Мун Джэ Ин также рассыпался в любезностях, но не преминул заметить, что если северокорейский лидер действительно хочет мира и процветания Корее, то «эта задача лежит на его (Ким Чен Ына.— “Ъ”) плечах». «Я надеюсь, что мы начнем эти переговоры с храбростью и достигнем соглашения, которое будет подарком всем мечтающим о мире людям»,— добавил Мун Джэ Ин.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus