С 5 по 14 марта в городах Душанбе, Гиссар, Бохтар, Леваканд, Турсунзаде и Сарбанд прошла первая фаза тренингов в рамках благотворительного проекта под названием «10 000», посвященного 10-летию Международного центра развития человека «САМО».

Основная цель благотворительного проекта «10 000» заключается в том, чтобы помочь населению Таджикистана получить необходимые навыки и знания в целях развития экономики страны и сокращения безработицы.

Тренинги проводились совместно с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве РТ и Комитетом по развитию туризма при правительстве РТ.

«АП» встретилась с организаторами и участниками проекта, чтобы узнать детали и отзывы о прошедших мероприятиях. Вот, что нам удалось разузнать.

В течение первой фазы проекта было организовано и проведено свыше десятка крупных мероприятий и встреч с участниками проекта, количество которых уже за первую неделю перевалило за 1498 человек.

В их числе 366 предпринимателей, 163 государственных служащих, 118 преподавателей, 226 сетевиков, 77 работников медицинской сферы, 421 студента, 47 учащихся средней школы, 43 безработных и 37 стартаперов.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в тренингах активное участие наравне с мужчинами принимали женщины и девушки: на 772 участников-мужчин пришлось 725 представительниц прекрасного пола.

Все мероприятия проводил лично основатель и президент Международного центра развития человека «САМО», бизнес-тренер Саидмурод Давлатов.

«Наши двери открыты для всех желающих. Если вы считаете, что ваших знаний недостаточно для того, чтобы хорошо управлять финансами и семейным бюджетом в современных условиях или же если вы состоявшийся бизнесмен, хорошо знающий свое дело – вам обязательно стоит ознакомиться с нашей образовательной программой. Обещаем, мы найдем, чем вас удивить и утолим вашу жажду знаний», - подчеркнул Саидмурод Давлатов.

Участники тренингов первой фазы проекта уходили со встреч окрыленными и одухотворенными:

«Я рада, наконец, лично познакомиться с Саидмуродом Давлатовым, о котором давно наслышана, - говорит участник тренинга, президент Ассоциации ремесленников Центральной Азии, руководитель международного Фонда ремесленников Таджикистана «Хафт пайкар», дизайнер-модельер Мукаррама Каюмова. – Благотворительный проект «10 000», инициатором которого он стал, вызывает у меня глубокое уважение, ведь он помогает и поддерживает своих земляков, внося достойный вклад в развитие таджикского народа, особенно в то время, когда мы твердо стоим на ногах и можем нести в массы знания и идеологию культуры в области бизнеса. Это относительно новое веяние в Таджикистане и, как мне кажется, Саидмурод нашел себя в этой области. Он передает свои практические знания, помогает жить и найти новое направление в жизни тех людей, которые потерялись. Тот, кто хоть раз столкнется с Саидмуродом Давлатовым, обязательно откроет для себя что-нибудь полезное».

Вторая фаза масштабного образовательного проекта МЦРЧ «САМО» охватит Согдийскую область. Тренинги начнутся сегодня, 27 апреля, в Худжанде, а также в первую неделю мая в городах Пенджикент, Исфара, Канибадам, Истаравшан, Худжанд и в Джаббор Расуловском районе.

«Наша республика станет сильной, когда у нас будет сильная экономика; а экономика станет сильной, когда сильным станет бизнес; бизнес станет сильным, когда появятся сильные кадры; а сильные кадры появятся, когда сформируется система обучения предпринимателей», - С. Давлатов.

Досье: Саидмурода Давлатов - признанный международный бизнес-тренер с 20-летним опытом проведения тренингов. Давлатов является доктором психологических наук, профессором бизнеса и международным бизнес-тренером, известным в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Китае и Малайзии, а также автором серии книг-бестселлеров «Философия муравья». Его книги переведены на 7 языков, а общее количество проданных экземпляров превысило 2 млн. Саимурод Давлатов - ученик лучших профессоров психологии и бизнеса: Бодо Шефера, Мирзакарима Норбекова, Стивена Кови, Брайана Трейси, Смильяна Мори, Тецуо Ясуйи, Ричарда Бренсона и Энтони Робенса.

Хотите стать более успешными, звоните и бронируйте места на бесплатные тренинги Саидмурода Давлатова прямо сейчас!

График тренингов в Согдийской области:

27 – 28 апреля, а так же 2, 5, 8 мая в Худжанде;

1 мая в Пенджикенте;

3 мая в Джаббор Расуловском районе;

4 мая в Исфаре и Канибадаме;

5-6 мая в Истаравшане.

Обучение проводится на безвозмездной основе!

Проект «10 000» строго регламентирован. Спешите, квоты и места ограничены!

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