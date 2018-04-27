В аэропортах российской столицы Москвы запретили переодеваться в туалетах, сидеть на полу, а также просто слишком долго находиться на территории аэропорта. Это следует из нового закона, принятого депутатами Московской областной думы в четверг, 26 апреля, пишет Коммерсант.

Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 руб. для граждан, от 1 до 2 тыс. руб. для должностных лиц и от 2 до 4 тыс. руб.— для юридических.

В частности, закон запрещает посетителям аэропортов "находиться в лежачем положении". Таким образом, пассажирам запрещается ложиться на кресла, скамейки, лестницы и пол. На последние также запрещается садиться. Нарушителей ждет предупреждение или штраф в размере 100 руб.

Такой же штраф ждет каждого, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам также запрещается бегать, даже если вы опаздываете на рейс, а по выключенным - даже ходить. Штраф - 100 руб.

Кроме того, по территории аэропорта нельзя передвигаться на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, мотоциклах и гироскутерах, а также и "верхом на животных".

100 рублей могут взять также с тех, кто слушает радио или музыку без наушников или находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде или с таким же багажом или другими предметами. Например, мороженым.

Отдельным пунктом запрещается пребывание в аэропорту (за исключением отелей и капсульных отелей) дольше суток, если, конечно, у вас нет билета. Поэтому теперь нельзя "использовать аэропорт в качестве гостиницы".

"Если у пассажира нет билета или посадочного талона, то сначала сотрудники аэропорта попросят уйти, если человек откажется, то его оштрафуют. Такие меры направлены на бездомных, конечно же", - говорится в сообщении.

Штраф за слишком долгое пребывание в аэропорту может составить от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. На такую ​​же сумму могут оштрафовать за "купание или прием душа, а также стирки и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей".

Наказание различной тяжести предусмотрено также для тех, кто будет "засорять или загрязнять" территорию аэропорта, перевозить детей в багажных тележках, заступать красную линию в зонах регистрации и осмотра, создавая "толкотню", или оставлять без присмотра взятую в путешествие собачку или кошку.

100 руб. могут взять также с тех, кто находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами. Например, мороженым.

Пока правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский.