Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих крупнейшим российским интернет-компаниям — «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Кроме того, в реестре оказались IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet, сообщает Медуза.

На блокировку IP-адресов этих компаний обратил внимание телеграм-канал RKNShowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов. Как следует из копии выгрузки реестра, опубликованной автором канала, под блокировку попал один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. На сайте Роскомнадзора говорится, что такой адрес действительно был внесен в список для блокировки, доступ к нему ограничивается.

В реестре также оказались один IP-адрес «Одноклассников» и пять адресов «Яндекса»: сервисы, проверяющие принадлежность IP-адресов организациям, указывают, что они относятся к Yandex Enterprise Network. Кроме того, Роскомнадзор внес в список для блокировки один IP-адрес, принадлежащий MSK-IX — крупнейшей в России точке обмена трафиком, расположенной в Москве. По этому адресу находится сервис синхронизации времени.

Все эти адреса на сайте Роскомнадзора также помечены как заблокированные.

В пресс-службе «ВКонтакте» «Медузе» сообщили: «Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа». Были ли проблемы с доступом к сайту, в пресс-службе не уточнили. Получить оперативный комментарий пресс-службы «Яндекса» «Медузе» не удалось.

Сервис Downdetector, отслеживающий жалобы пользователей на работу крупных сервисов, зафиксировал небольшой всплеск сообщений о недоступности «ВКонтакте» после полуночи 27 апреля. Роста жалоб на перебои в работе «Яндекса» на момент написания заметки зафиксировано не было.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. В рамках этой работы ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов Google, Amazon, Microsoft и других крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор утверждает, что Telegram использует их инфраструктуру для обхода блокировок.

Из-за действий Роскомнадзора пострадало множество сайтов, сервисов и устройств, использующих попавших под блокировку провайдеров. Telegram у большинства российских пользователей продолжает работать нормально.

IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса» и «Одноклассников» внесены в реестр запрещенных сайтов по решению Генпрокуратуры № 2971-18. По этому же решению ранее туда вносились ресурсы, относящиеся к прокси-серверам и VPN, позволявшим обходить блокировку Telegram.