Юношеская сборная Таджикистана (U-16) по футболу узнала своих соперников на чемпионате Азии-2018, который пройдет осенью в Малайзии. Подопечные Зайниддина Рахимова сыграют в группе «А» со сверстниками из Малайзии, Японии и Таиланда.

В штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре 26 апреля состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Азии-2018 среди юношеских сборных до 16 лет. По итогам жеребьевки юношеская сборная Таджикистана оказалась в группе «А» вместе с командами Малайзии, Японии и Таиланда, сообщает ФФТ.

На 18-м по счету чемпионате Азии среди юношеских сборных до 16 лет, который пройдет с 20 сентября по 7 октября в Малайзии, примут участие 16 команд. В ходе жеребьевки были образованы четыре группы по 4 команды в каждой.

Согласно регламенту, по итогам группового раунда по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали и образуют четвертьфинальные пары. Далее игры будут проходить по олимпийской системе с выбыванием.

Четыре лучшие команды юношеского чемпионата Азии-2018 получат путевки на чемпионат мира-2019 (U-17), который пройдет в Перу.

За свою историю юношеская сборная Таджикистана в третий раз примет участие в финальной части чемпионата Азии. Ранее наши юноши участвовали на континентальных первенств в 2006 и 2010 годах. На азиатском чемпионате, который проходил в 2006 году в Сингапуре, юноши Таджикистана выиграли бронзовые медали и путевку на чемпионат мира-2007.

Итоги жеребьевки чемпионата Азии-2018 среди юношеских сборных (U-16):

Группа «А»: Малайзия, Япония, Таиланд, Таджикистан.

Группа «В»: КНДР, Оман, Йемен, Иордания.

Группа «С»: Иран, Вьетнам, Индия, Индонезия.

Группа «D»: Ирак, Южная Корея, Австралия, Афганистан.

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