Совсем недавно к 140-летнему юбилею основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни отреставрировали его дом-музей. Мы решили узнать, какие еще дома-музеи известных личностей есть в Душанбе и где они находятся.

Дом-музей Мирзо Турсун-заде – Душанбе ул. Лоика Шерали, 79

Мемориально-литературный музей народного поэта Мирзо Турсун-заде был открыт в 1981 году в бывшем доме поэта, в котором он прожил 20 лет. Здесь собраны фотографии, рукописи, поэтические сочинения, дарственные книги и личные вещи поэта. Помимо этого в музее сохранились и другие экспонаты, которые принадлежат членам его семьи. Например, пианино его дочери Фирузы, подаренное Бободжоном Гафуровым…

За эти годы музей посетило очень много делегаций. Как рассказала гендиректор Объединения литературно-мемориальных музеев при Академии наук РТ Фарида Нозимова, которая начинала свою работу в этом музее, среди особо запомнившихся ей случаев - визит известного дагестанского поэта Расула Гамзатова вместе с супругой. «Когда Гамзатов зашел в эти двери, то, оглядываясь вокруг, начал звать своего друга: “Мирзо, где ты? Я приехал к тебе в гости”, - и, услышав в ответ тишину, заплакал. Мы тоже плакали вместе с ним», - рассказывает она.

Дом-музей Абулкасима Лахути – Душанбе, ул. Истравшан, дом 4

Музей находится в квартире, которая была выделена правительством народному поэту в годы Великой Отечественной войны. Музей тут создали в 1987 году, в честь 100-летнего юбилея поэта. Он состоит из пяти комнат, в которых находятся экспозиции, поэтапно рассказывающие о жизни и творчестве великого поэта-революционера, сына иранского народа, который, оказавшись в изгнании, свою жизнь посвятил Таджикистану.

По словам смотрителей, музей нуждается в капитальном преобразовании. В последнем экспозиционном зале недавно были представлены фотографии квартиры-музея поэта в Москве (он находится по улице Серафимовича, 47), другие его личные фотографии. В витринах выставлены ордена и личные документы поэта, которые свидетельствуют, что Лахути был не только поэтом, но и крупным партийным деятелем.

Дом-музей Шахиди Фото Asia-Plus 1 /11

Музей Мухаммаджона Рахими – Душанбе, ул. Ш. Хусейн-заде, 35

Пожалуй, самым старшим по возрасту домом-музеем можно считать музей Мухаммаджона Рахими - поэта и исследователя, который был знаменит своими пламенными стихами в честь Ленина и партии. Помните известное со школьной скамьи «Дило на ишк, на оташ, на хуршеду замин…»? Музей был основан в 1970 году. Раньше он находился в маленькой квартирке по проспекту Рудаки. Недавно в связи с реконструкцией столицы этот дом был снесен, а музей переместили в дом, находящийся на территории Академии наук. Самыми дорогими экспонатами музея, по словам смотрителя, являются книги. Их 4 тысячи. Устод Рахими собрал за свою жизнь много словарей – как толковых, так и специфических, энциклопедии, старинные рукописи. В музее экспонируются его личные произведения, сборник в трех томах. Много книг поэта и по медицине, так как в свободное время он увлекался ею и сам готовил некоторые лекарственные средства.

Дом-музей Зиёдулло Шахиди – Душанбе, ул. Лоика Шерали, 108

Республиканский музей музыкальной культуры 3иёдулло Шахиди был основан в 1987 году в здании, где около 30 лет жил и трудился известный таджикский композитор. Рассказывая об истории создания музея, дочь композитора, председатель фонда и главный хранитель архива Мунира Шахиди рассказывает, что как-то она возвращалась из Москвы самолетом после проведения 70-летнего юбилея своего отца при содействии его друга, знаменитого советского композитора Тихона Хренникова. «Вместе со мной летел председатель Верховного Совета Гоибназар Паллаев. Я читала книгу об отце, он спросил про кого она. Я в сердцах сказала, что книга никакого отношения к таджикскому правительству не имеет. Он посмотрел на обложку, увидел название - “Шахиди”. “Почему же не имеет? Это наш известный таджикский композитор”, - сказал Паллаев. И тогда я посетовала, что к 70-летию отца республика ничего не сделала и пришлось отметить его юбилей в Москве, где его помнят и чтят. Вот тогда-то Гоибназар Паллаевич предложил идею создания дома-музея. Когда я сказала о трудностях оформления и, мол, кто же нам поможет, Паллаев серьезным тоном ответил: “Я”, - и дал свой номер телефона», - рассказала Мунира Зиёдуллоевна.

По ее словам, при создании музея откликнулась вся музыкальная общественность: приходили жены и дети известных композиторов и артистов, сами исполнители, которые работали с ее отцом, и приносили будущие экспонаты для музея, причем бесплатно. Например, сын Шохназара Сохибова принес его знаменитый танбур, музыкант Шарифджон Бобокалонов – музыкальные записи отца и уникальные фотографии, певец Ахмад Бабакулов подарил музыкальные инструменты своего отца – Бобокула Файзуллаева, а артистки Шоиста Муллоджанова и Рена Галибова отдали свои личные фотографии. Благодаря всему этому в архиве музея теперь находятся не только уникальные исторические экспонаты, но и записи классической таджикской и европейской музыки.

Дом-музей музыкальных инструментов Гурминджа Завкибекова – Душанбе, ул. Шота Руставели, 8

Раньше музей находился по улице Бохтар, 17, но совсем недавно его перенесли в другое место. Музей музыкальных инструментов Востока был создан 22 июля 1990 года по инициативе народного артиста республики Гурминджа Завкибекова. Богатую коллекцию музея составляют свыше 200 традиционных музыкальных инструментов, в основном народов Востока. Некоторым из них 300-400 лет. Здесь также выставлены личные вещи Гурминджа Завкибекова, его сценическая одежда и аксессуары. Артист занимался сбором музыкальных инструментов в течение 40 лет. Музей посещали делегации из различных стран мира, порой оставляя в дар музыкальные инструменты, которые бережно хранятся до сих пор. Музей стал родным домом для эстрадно-этнографического ансамбля «Шамс» и фольклорного ансамбля «Само», которые в теплое время года проводили в нем концерты на открытом воздухе.

В настоящее время для музея и музыкальной студии при нем выделено помещение по улице Шота Руставели. Однако площадки для концертов на новом месте уже нет. «Новое место не позволяет этого», - сказал Икбол Завкибеков, директор музея.

…Помимо домов-музеев, специализированные музеи известных людей республики созданы при школах, носящих их имена. Например, при столичной школе №54 находится музей народного поэта Лоика Шерали, при школе №37 – музей Героя Советского Союза Александра Мироненко, а в школе №82 – музей Мирзо Турсун-заде.

Дома-музеи известных людей также открыты на их малой родине. Например, в кишлаке Мазори Шариф есть дом-музей Лоика Шерали, а в городе Гафурове основан музей Героя Таджикистана Бободжона Гафурова.

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