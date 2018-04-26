Мы уже рассказывали о строительстве самого большого аквапарка в Центральной Азии. Теперь посмотрите что там будет.

Компания «Сафед-Дара» разместило на своей странице видео, в котором также рассказывает о строительстве самого большого водного развлекательного центра в Центральной Азии - «Кули Душанбе».

По проекту уже возводится аквапарк с множеством водных аттракционов, комплекс трамплинов для прыжков в воду, пляж с морским песком, отведена зона для экстремальных развлечений вейкбординг и флайбординг. Продумана вся инфраструктура аквапарка, которая позволит полноценно провести весь день. Обо всем этом в видео рассказывает директор ООО «Сафед-Дара» Баходур Исхоков.

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