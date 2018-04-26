Таджикский ресторатор Муссо Шорахматуллаев о том, как в Душанбе продать суп по 90 сомони за порцию.

В последний раз с Муссо Шорахматуллоевым мы делали интервью лет 10 назад, тогда он открыл в Душанбе уютный и вкусный ресторан «Стейк Хауз» и совершил в столице целое событие, потому что начал продавать стейки по цене, равной минимальной заработной плате, в то время 60 сомони, между прочим. Спустя 10 лет Муссо опять удивил столицу: в его новом ресторане «Як» порция супа стоит 90 сомони. Правда, в 2018 году на одну минимальную заработную плату можно заказать все-таки четыре порции.

- Муссо, ну за 10 лет много чего изменилось; на мой взгляд, стало лучше - кто-то не согласится. Но вы продолжаете реализовывать новые проекты, следите за своей публикой очень внимательно, что с ней сейчас стало? Какая она?

- Публика помолодела очень серьезно: если в «Стейк Хауз» ко мне приходили зрелые люди, то теперь – в «Яке» - большая часть гостей – молодежь. Они учатся очень быстро, интернет показывает им что-то новое постоянно, они развиваются гораздо быстрее, мы устаем от огромного потока информации, а они всё впитывают. Раньше публика была предсказуемая, сейчас – нет.

«Як» мы создали исходя из современных требований публики: то есть это место, в котором можно сделать удачные селфи. Сделать фотографии красивого интерьера и красивой еды, сбросить всё в «Инстаграм» и показать друзьям. Мы весь интерьер выполнили в цветовой гамме, которая подходит для фотографий; мясная туша у нас тут висит, потому что люди хотят фотографироваться на ее фоне. И каждый день я смотрю инстаграм-ленту и обязательно вижу свой ресторан…

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