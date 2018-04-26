155 тысяч сирийцев бежали из Восточной Гуты и стали перемещенными лицами. 45 тысяч из них ютятся в лагере, рассчитанном на 25 тысяч человек.

В Сирии разворачивается самый масштабный и жестокий гуманитарный кризис нашего времени. Семилетняя война обернулась немыслимыми страданиями, лишениями и разрушениями. Миллионы сирийских детей никогда не жили в мире.

Об этом на конференции в Брюсселе напомнил представитель ООН Марк Локок, сообщается на сайте организации.

Сегодня в Брюсселе под эгидой ООН и Европейского союза стартовала двухдневная конференция, посвященная мобилизации финансовых ресурсов и политической поддержки для Сирии. На ней заместитель Генерального секретаря ООН, Координатор чрезвычайной помощи Марк Локок обратился к донорам с призывом предоставить Организации около девяти миллиардов долларов на оказание помощи жителям Сирии и беженцам из этой страны - 3,51 млрд. для 13,1 млн. сирийцев внутри страны и 5, 6 млрд. для соседних стран, приютивших беженцев.

Марк Локок подчеркнул, что семь лет интенсивных вооруженных столкновений, бомбардировок и обстрелов обернулись жуткими страданиями сирийского народа. Стороны конфликта прибегали к осаде жилых районов, морили людей голодом. На сегодняшний день 6,5 млн. сирийцев сталкиваются с дефицитом продовольствия. Почти треть жителей Сирии не имеют доступа к чистой питьевой воде. В стране разрушены или выведены из строя многие больницы и поликлиники, не работает каждая третья школа.

Жители города Бейт-Сава в собирают вещи, чтобы успеть покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор Фото ЮНИСЕФ

«Вот уже семь лет подробные описания зверских преступлений не сходят со страниц наших газет, с телевизионных экранов, ими переполнены социальные сети. Однако, несмотря на наше коллективное моральное возмущение, мы не в состоянии покончить с этим людским горем. В Сирии сейчас происходит самый крупный, самый сложный, самый жестокий гуманитарный кризис нашего времени», - сказал заместитель Генерального секретаря ООН.

По его словам, ситуация во многих частях страны стала более спокойной, для некоторых людей жизнь возвращается в нормальное русло. Однако в 2018 году гуманитарный кризис вновь обострился. С начала этого года 700 тысяч человек стали перемещенными лицами, многим пришлось по несколько раз перебираться с одного места на другое.

Число сирийцев, которые нуждаются в международной помощи, стремительно растет. Марк Локок сообщил, что на сегодняшний день район Восточной Гуты находится под контролем правительства Сирии. Однако годы лишений, годы жизни в осаде, привели к тому, что 150 тысяч человек, которые там сейчас все еще проживают, нуждаются в срочной помощи. Параллельно учреждения системы ООН наращивают усилия по оказанию содействия 155 тысячам сирийцев, которые бежали из Восточной Гуты и стали перемещенными лицами. 45 тысяч из них ютятся в лагере, рассчитанном на 25 тысяч человек.

Еще около 60 тысяч человек из Восточной Гуты отправились в провинции Идлиб и Алеппо, где ранее нашли приют 400 тысяч человек из южных районов Идлиба. Тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется в Африне, что на границе с Турцией.

Вот уже семь лет подробные описания зверских преступлений не сходят со страниц наших газет, с телевизионных экранов, ими переполнены социальные сети. Однако, несмотря на наше коллективное моральное возмущение, мы не в состоянии покончить с этим людским горем

Представитель ООН выразил надежду, что доноры откликнутся на нужды сирийцев. На сегодняшний день в среднем гуманитарные учреждения ООН оказывают помощь более семи миллионам сирийцев ежемесячно. Людей снабжают продовольственными пайками, предметами санитарии и медикаментами. Многие благодаря учреждениям системы ООН получают медицинскую помощь и могут учиться.

Семь лет интенсивных вооруженных столкновений, бомбардировок и обстрелов обернулись жуткими страданиями для сирийского народа Фото УКГВ

Представитель ООН призвал к глобальной поддержке усилий по разрешению гуманитарного кризиса в Сирии, но предупредил, что без политического решения не обойтись. «Мы все знаем, что только политическое решение конфликта поможет покончить с гуманитарным кризисом. Необходимо немедленно прекратить вооруженные столкновения и прежде всего обеспечить защиту людей, которые в ней нуждаются», - добавил Марк Локок.

Для участия в конференции прибыли представители из 85 стран и международных организаций. В среду к ним с посланием обратится Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В последнее время доноры не спешат выделять средства на финансирование проектов в Сирии. В этом году на гуманитарную деятельность в этой стране было предоставлено 23 процента необходимой для этих целей суммы.

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