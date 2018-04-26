Из головного офиса Государственного концерна «Туркменнебит» (Туркменнефть) 12 апреля во все структурные подразделения было спущено указание, которое предписывает руководителям на местах разорвать действие трудового соглашения с работниками, достигшими пенсионного возраста, сообщает издание «Альтерантивные новости Туркменистана».

Источники, ознакомившиеся с содержание письма, разосланного в подведомственные предприятия Госконцерна «Туркменнебит», сообщают, что сокращение штатных единиц за счет увольнения с работы пенсионеров необходимо провести «в целях повышения производительности труда и увеличения объемов производства».

Начиная с 12 апреля в подразделениях концерна проводятся собрания с приглашением работающих пенсионеров. Администрация и профсоюзный комитет каждому работнику пенсионного возраста вручает под роспись официальное уведомление о том, что по истечении двух месяцев действие трудового соглашения с работником будет прекращено. Вместе с письменным уведомлением людей еще устно предупреждают о бесполезности обращения с жалобой в вышестоящие или судебно-надзорные органы по поводу увольнения с работы.

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