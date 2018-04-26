Хоким (мэр) Ташкента Рахмонбек Усманов уволен с занимаемой должности. Об этом было объявлено 25 апреля на совещании, которое проводил премьер-министр Узбекистана Абудулла Арипов, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Xabar.uz.

Причины увольнения не уточняются. На сайте ташкентского хокимията главой администрации по-прежнему значится Рахмонбек Усманов. Но уже известно, что новым местом работы бывшего мэра станет Узбекское агентство автомобильного транспорта «Узавтотранс» - он займет пост первого заместителя начальника организации.

Рахмонбек Усманов родился в 1960 году в Ташкенте. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт, специальность – инженер-механик. Ранее работал первым заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района (2001-2003), хокимом Яккасарайского района столицы (2003-2005), первым заместителем хокима Ташкента по вопросам капитального строительства коммуникации, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства (2005-2011 годы). С 2012 года занимал пост руководителя администрации Ташкента.

Усманов запомнился несколькими резкими решениями. Так, в 2013 году он развязал «гаражную войну», постановив снести частные гаражи и построить на их месте стоянки. В разгар процесса решение хокима опротестовала столичная прокуратура. В итоге, не добившись поддержки в верхних эшелонах власти, Усманов отменил свою инициативу. Пострадали обычные жители, которые остались без гаражей и не дождались обещанных стоянок. Но, как говорится, лес рубят – щепки летят.

Рубить лес – отдельная тема. Уничтожение в Ташкенте деревьев – идея фикс многих хокимов, и Усманов занимает в этом ряду почетное место. При нем коммунальные службы продолжили систематическую вырубку чинар и тополей-исполинов, стоявших в городе на протяжении многих десятков лет. Более того, тенденция коснулась парков и Ботанического сада, в котором деревьям самое место.

Порой Усманов проявлял чрезмерное рвение при выполнении спущенных сверху поручений. К примеру, после того, как летом прошлого года президент страны Шавкат Мирзиёев обратил внимание на недопустимость чрезмерной помпезности на свадебных мероприятиях, хоким Ташкента на следующий же день приказал закрыть все столичные кафе и рестораны. На селекторном совещании глава государства раскритиковал действия мэра. «Такие, как Усманов, в один день все решают одним своим взмахом пера. Чем иметь такого друга – лучше уж врага. Если Усманов будет городским хокимом, мне иного врага не надо», - заявил президент.

Между тем, при Усманове в Ташкенте появились удобные автомобильные развязки, мосты, возводятся новые станции и ветки столичного метрополитена. Полным ходом идет реализация масштабного проекта «Ташкент-сити» - делового центра стоимостью свыше $1 млрд. Правда, последний факт омрачает то, что ради возведения делового центра было уничтожено здание старого Дома кино и жилые дома в нескольких махаллях (кварталах).

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