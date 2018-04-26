По инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистана открылся  новый лечебно-оздоровительный туристический маршрут по Айнинскому району.

«Помимо исторических и культурных достопримечательностей района в него включили лечебные и оздоровительные места данного района», - сообщили в Комитете.

В частности, в маршрут включен лечебно-оздоровительный центр в участке Путхин района, который открыл народный целитель Муллозухур Тохири. Новый маршрут был представлен представителям туристических котмпаний.

15:39 20 апрел

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«Теперь туристические компании страны могут предлагать данный маршрут иностранным туристам, как возможность не только познакомиться с красотами Айни, но узнать о лечебных растениях, их использовании, а также попробовать процедуры», - отметили в комитете.

По данным комитета, чистая и неповторимая природа Айнинского района подходить для развития горного, спортивного и экологического туризма.

«В Айнинском районе очень много исторических и культурных мест, самые известные из которых башня “Варзи Манор” и озеро “Искандаркул”, уже достаточно популярные среди иностранных туристов. Кроме это здесь есть мавзолей и дом-музей поэта Накибхона Туграла Ахрори», - отметил источник.

Данная инициатива предпринята в рамках “Года развития туризма и народных ремесел”.

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