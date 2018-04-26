25 апреля, во Всемирный день футбола и дружбы, более чем в 200 городах мира десятки тысяч детей и взрослых приняли участие в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках. Детским футбольным турниром отметили эту дату и в Душанбе.

Во всемирный день футбола и дружбы в столичном спорткомплексе X-Fit состоялся футбольный турнир с участием детских команд Душанбе.

Соревнования среди юных футболистов прошли в увлекательной борьбе, каждая команда стремилась завоевать золотые медали и Кубок турнира.

По-взрослому остро, зрелищно провели финальный матч команды «Умед» (РШВСМ) и «Истиклол». В итоге удача сопутствовала «Умеду», одержавшему победу со счетом 3:1.

Бронзовые медали турнира получили команды «Ахрор Мухтор» и «X-Fit».

По итогам соревнований лучшими футболистами были признаны Батир Мухиддинов («Умед»), Мухаммади Фируз (Истиклол), Анушервони Рустам «X-Fit» и Ардашер Давлатбеков («Ахрор Мухтор).

- Всемирный день футбола и дружбы – не только спортивная дата. В этот день помимо соревнований проводятся различные мероприятия, продвигающие важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам, мирное существование. Эти же ценности призван продвигать и всемирный детский спортивно-социальный форум «Футбол для дружбы», финальный этап которого пройдет в Москве с 8 по 15 июня, – рассказывает директор детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбеков.

По словам Давлатбекова, по всему миру в этот день были проведены масштабные акции с участием известных футболистов, тренеров, телеведущих и артистов, а также представителей государственных структур:

- В Бразилии ко дню футбола и дружбы был приурочен приём в Посольстве России, на котором юные участники программы вручили браслеты дружбы послам 27 государств Латинской Америки. В Алжире юные спортсмены совместными усилиями провели генеральную уборку одного из крупнейших муниципальных футбольных стадионов, после чего прошли сразу два товарищеских матча – между местными детьми и юными послами программы. Сенегал, впервые в этом году участвующий в программе, в день футбола и дружбы провел пресс-конференцию с участием легенды сенегальского футбола Амара Траоре, а также представителей Министерства спорта Сенегала. В Казахстане празднование дня футбола и дружбы совпало с Днем казахстанского футбола. В этот торжественный день был проведен открытый матч команды легендарного ФК «Кайрат», знаменитым футболистам были повязаны браслеты дружбы, - рассказал руководитель детско-юношеской футбольной Лиги страны.

В новом сезоне программы «Футбол для дружбы» принимают участие и представители Таджикистана - воспитанник Академии футбола ФФТ Хикматуллои Хайрулло и ученик Российско-Таджикской средней общеобразовательной школы Душанбе Комрон Бабаджанов.

Инициатором детского социального проекта «Футбол для дружбы» выступает ПАО «Газпром» – официальный партнер соревнований под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира по футболу в России

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Впервые День Футбола и дружбы был провозглашен в 2014 году.

В международных форумах в честь этой даты в разные годы принимали активное участие сотни известных футболистов: легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр (Германия), один из сильнейших нападающих в истории африканского континента Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар), знаменитый защитник мадридского Реала Мичель Сольгадо (Испания), экс-футболит лондонского Арсенала Андрей Аршавин (Россия), бывший капитан национальной сборной Витор Байа (Португалия) и другие звезды из мира футбола.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран.