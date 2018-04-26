16-летнюю Аишу вывезли в том году с территории, подконтрольной ИГ, в Багдад вместе с двумя братьями и сестрой.

Министерство иностранных дел Таджикистана возвратило на родину из Ирака четверых таджикских детей. Среди них - 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад, которые находились в приюте Ираке. Братья и сестра девушки Аишы, о которой в том году сообщал телеканал RT. Сама Аиша на родину не вернулась. Причина, как сообщили в МИД, в том, что девушка беременна.

Вместе с детьми в Таджикистан 25 апреля рейсом Москва-Душанбе возвращена и 9-летняя Марьям, о которой мы также писали ранее.

МИД Таджикистана на своем сайте уже выразил благодарность за возвращение детей Международному комитету Красного Креста и ЮНИСЕФ.

В департаменте информации МИД Таджикистана сообщили, что иракский суд вынес решение о возврате на родину пятерых таджикских детей, в том числе и Аишы.

"Однако, ввиду того, что Аиша находится на последнем месяце беременности, врачи не рекомендовали ей пока покидать Багдад", - отметили в МИД.

Там подчеркнули, что после того, как девушка родит, она вернется на родину.

В сентябре 2017 года по российскому каналу Russia Today была показана история таджикской девушки по имени Аиша, которая, по утверждению российских журналистов, вместе с родителями жила в иракском Мосуле, а затем переехала в Талль-Афар.

В сюжете рассказывалось, что 16-летняя Аиша родом из Таджикистана, ее вывезли с территории, подконтрольной ИГ, в Багдад вместе с двумя братьями — 9-летним Абдуллой и 3-летним Мухаммедом, а также сестрой - семилетней Фатимой.

В сюжете утверждалось, что Аиша - вдова боевика. Однако сама девушка на камеру об этом ничего не говорила.

Отмечалось, что по дороге в приют Аиша познакомилась с женщиной из России с двумя детьми.

В пути россиянка скончалась от сердечного заболевания, и Аиша взяла на себя заботу о ее детях - трёхлетней Мариам и четырёхмесячной Фуадим: имя умершей матери девочек неизвестно, отца звали Самир.

После выхода в свет этого видеосюжета пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сообщил «АП», что МВД нашло родню этих детей.

«Мы уточнили, что 16-летняя Аиша, 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад - дети Илхомиддина Аслонова, жителя города Душанбе. Он три года назад поехал в Москву, а оттуда уехал в Ирак», - сказал тогда пресс-секретарь МВД, отметив, что Аслонов обвиняется в членстве в экстремистской организации «Исламское государство».

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