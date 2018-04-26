Президент Таджикистана сегодня принял находящегося в Душанбе с рабочим визитом первого вице-премьера Казахстана Аскара Мамина.

В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов развития отношений двух государств, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Была выражена удовлетворенность итогами состоявшегося в середине марта официального визита лидера Таджикистана в Астану и его переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость реализации договорённостей, достигнутых между двумя государствами в Астане. Стороны отметили важность повышения эффективности работы межправколмиссии Таджикистана и Казахстана по торгово-экономическим вопросам.

Особо было отмечено о наращивании сотрудничества Душанбе и Астаны в вопросах связи, транспорта, транзита, использования водно-энергетических ресурсов, безопасности, культуры, образования.

Эмомали Рахмон дал высокую оценку роли астанинского саммита лидеров Центральной Азии, который состоялся в столице Казахстана 15 марта. Он заявил, что его итоги помогут в решении многих проблем региона.

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