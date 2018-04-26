Таджикистан призывает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) участвовать в строительстве Рогунской ГЭС. Призыв был озвучен первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддином Нуралиевым на встрече с представителями ЕБРР под руководством заместителя президента этого банка Юргена Ригторинга.

На прошедшей в Вашингтоне на полях весенних совещаний Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного банка встрече также приняли участие министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нуралиев отметил, что реализация проектов в сфере гидроэнергетики является приоритетом для Таджикистана.

В связи с этим он предложил укрепить сотрудничество в этом направлении, призывая ЕБРР участвовать в осуществлении Рогунского проекта, отмечает пресс-служба НБТ.

Пресс-служба НБТ 1 /8

Отметим, что Таджикистан планировал достроить Рогунскую ГЭС исключительно за счет внутренних инвестиций, в частности, за счет продажи акций созданного Открытого акционерного общества населению республики.

Однако в течение почти полугода удалось собрать всего около 900 миллионов сомони, после чего под давлением международных финансовых институтов данную практику властям страны пришлось прекратить.

Для строительства Рогуна ежегодно выделяются средства из государственного бюджета (в среднем до 10% от общего объема бюджета). Однако всех этих средств было недостаточно и правительству пришлось для привлечения недостающих денег выйти на международные финансовые рынки с государственными облигациями (евробондами). Таких ценных бумаг в сентябре прошлого года было продано забежным инвесторам на сумму 500 миллионов долларов, и все они были направлены на строительство Рогуна.

Достройкой гидроузла с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

В конце января этого года глава данной компании Пиетро Салини по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил журналистам, что запуск первой турбины Рогунской ГЭС состоится 16 ноября 2018 года. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около 4 миллиардов долларов. На станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составит 600 МВт.

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