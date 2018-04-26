Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении мероприятия, посвященного открытию сезона мотоциклистов – 2018.

Место и время сбора и регистрации мотоциклистов, согласно решению председателя города, 27 апреля с 10:00 до 11:00 на территории госучреждения «Наврузгох», сообщает пресс-служба мэрии.

Движение мотоциклистов будет осуществляться в сопровождении сотрудников ГАИ, начиная с проспекта Хофизи Шерози в сторону улицы Карамова – проспект Рудаки, поворот направо – до перекрестка Рудаки-Бухоро, поворот на улицу Бухоро-Турсунзаде с поворотом на улицу Шохтемура – до кольцевой продкомбината и выхода на улицу Дружбы народов до Парка Победы.

Мэр поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность движения и общественный порядок по всему маршруту. Контроль над исполнением решения Рустам Эмомали поручил своему отраслевому заместителю.

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