В Калифорнии правоохранительные органы объявили об аресте 72-летнего бывшего полицейского Джозефа Джеймса Деанджело, которого связывают с 12 убийствами и 50 изнасилованиями, совершенными в 1970-е и 1980-е годы, сообщает Медуза.

Пока Деанджело предъявлено обвинение в убийстве двух семейных пар, в 1978-м и 1980 году. Власти подтвердили, что его связывают с убийством по крайней мере еще одной семейной пары, но обвинение по этому преступлению пока не предъявлено.

с сайта Meduza.io

Установить личность преступника удалось благодаря совпадению ДНК-улик. Прорыв в деле произошел в течение последней недели, подчеркнули в прокуратуре Сакраменто.

Первоначально преступления, в которых подозревают Деанджело, приписывались разным людям. Он упоминался в СМИ под разными прозвищами, в том числе «Original Night Stalker» («Настоящий ночной охотник»), «East Area Rapist» («Насильник из восточного района») и «Golden State Killer» («Убийца из золотого штата»).

В 2001 году разные преступления были связаны на основании ДНК-улик и паттерна поведения преступника. В 2016-м поиски маньяка были активизированы, ФБР объявила награду в 50 тысяч долларов за его поимку.

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