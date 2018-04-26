Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян заявил об отставке и присоединился к протестам оппозиции, пишет со ссылкой на издание «Панорама» Медуза.

Ростомян утверждает, что сделал это по призыву лидера партии «Процветающая Армения», членом которой является.

Он также призвал партию «Дашнакцутюн» и Республиканскую партию Армении «присоединиться к народу и подчиниться его требованиям».

Представители посольства России в Ереване встретились в среду с лидерами протестов Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«В посольстве Российской Федерации в Армении прошла встреча с оппозиционными депутатами национального собрания Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем партии "Гражданский договор" Тиграном Авиняном. В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армении»,— говорится в заявлении.

«Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло»,— отмечается в нем.

Ранее в Ереване, где еще в понедельник праздновали уход в отставку премьера Сержа Саргсяна, возобновились протесты. Причиной стал срыв переговоров между лидером митингов, депутатом от блока «Елк» Николом Пашиняном и исполняющим обязанности премьера, представителем правящей коалиции Кареном Карапетяном, возглавлявшим правительство с 2016 года, до избрания Сержа Саргсяна.

Протесты против Саргсяна начались в Армении 13 апреля. Их участники выступали против избрания бывшего президента на пост премьер-министра. Несмотря на митинги, парламент одобрил кандидатуру Саргсяна на премьерский пост, но уже через неделю он вынужден был подать в отставку.

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