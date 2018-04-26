Новым вице-мэром города Исфара назначена таджикская журналистка, 36-летная Мадина Бобоиён. Ее кандидатура одобрена президентом Таджикистана.

Как стало известно «АП» в администрации Исфары, новый вице-мэр окончила факультет таджикской филологии Худжандского госуниверситета, в разные годы работала на ТВ города Исфара, ТВ «Сафина».

Последним местом ее работы до нового назначения было управление дошкольного образования Министерства образования и науки Таджикистана.

Мадина Бобиён в мэрии Исфары будет курировать вопросы социального сектора.

Ранее этот пост занимала Таборакхон Умарзода, которая ушла с занимаемого поста в связи с переездом семьи в Душанбе.

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