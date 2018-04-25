Мессенджер WhatsApp повысит минимальный возраст пользователей из стран Евросоюза до 16 лет. Такое ограничение, сообщает Reuters, мессенджер вводит из-за новых правил конфиденциальности данных, которые вступят в силу в ЕС с 25 мая 2018 года, пишет Медуза.

Соответствующие изменения уже отражены в информации о предоставлении услуг на сайте мессенджера. Каким образом мессенджер будет проверять возраст пользователей, пока не уточняется.

Для пользователей остальных стран WhatsApp по-прежнему разрешает регистрацию с 13 лет, если это не противоречит местным законам.

Изменения в условия предоставления услуг в странах ЕС вносит и соцсеть Facebook, которой принадлежит WhatsApp.

Пользователей Facebook в возрасте от 13 до 15 лет, проживающих в странах Евросоюза, соцсеть просит указать родителей или опекунов, которые могут дать согласие на обработку персональных данных.

Facebook владеет WhatsApp с 2014 года. В 2016 году мессенджер объявил, что передаст данные всех своих пользователей социальной сети Facebook.

Европейские регуляторы тогда попросили Facebook и WhatsApp отказаться от этой практики до тех пор, пока не будут сняты все вопросы о ее законности. Facebook согласился прекратитьсбор данных.

Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) был принят Европарламентом в апреле 2016 года. Он усиливает и унифицирует защиту персональных данных в странах ЕС, в том числе предоставляя пользователю возможность контролировать собираемую о нем информацию. Невыполнение требований регламента предусматривает наказание в виде крупных штрафов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus