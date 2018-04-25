АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе в отеле «Шератон» в 15:00 состоится презентация сим-карт для туристов, в которой примут участие все мобильные операторы Таджикистана. Организатор – Комитет по развитию туризма РТ.

- В штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре состоится жеребьевка финальной части чемпионата Азии-2018 среди юношеских сборных до 16 лет. Своих соперников по группе узнает и юношеская сборная Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 АПРЕЛЯ

1966 – В Ташкенте произошло землетрясение, разрушившее центр города.

1986 – Авария на Чернобыльской АЭС, самая тяжелая ядерная катастрофа в мировой истории.

2001 - Состоялась встреча президента РТ Эмомали Рахмона и Генсека ОБСЕ Яна Кубиша. На встрече обсуждались вопросы демократических преобразований в стране.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 АПРЕЛЯ

1935 – Родился доктор искусствоведения, профессор Маннон Рузиев.

1952 – Родился поэт Кувват Давлат.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью слабый дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 22-24 тепла.