Сегодня в Душанбе во второй половине дня пошел ливень, который длился всего несколько минут. Однако он был настолько мощный, что дороги в некоторых районах города оказались затоплены.
В настоящее время в столице выглянуло солнце. Однако, уже вечером снова пойдет дождь, который будет идти всю ночь. Обильные осадки синоптики прогнозируют и на завтра - во вторую половину дня. Не забудьте взять зонты!
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ЛьвеноК3
Ну лил он не несколько минут а миниму минут 15-20!!!
El4
где это снято? "я не узнаю Вас в гриме!"