Не пропустите зрелищный матч между двумя вечными соперниками — «Бавария» и «Реал Мадрид». Смотрите сегодня первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов в кинотеатре «Навруз».

Кинотеатр «Навруз» приглашает всех любителей большого футбола посмотреть на соперничество двух сильнейших клубов на самом большом экране страны. Матч начнется 25 апреля в 23:45 по душанбинскому времени.

Не упустите возможность посмотреть захватывающую игру и поболеть за любимую команду.

Не забывайте звонить и бронировать билеты по номерам 37 235 00 25, 988 88 58 01.