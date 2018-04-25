Четыре специальных агента и эксперта по взрывчатым веществам из федерального бюро расследований США провели недельный учебный курс по ведению после-взрывных расследований в Центе подготовки кадров при Генеральной прокуратуре в Ташкенте. Об этом сообщили в посольстве США в Ташкенте, передает CA-News.

Часть обучения включала практическое расследование с полезными упражнениями в Министерстве внутренних дел. Курс нацелен на развитии конкретных знаний и навыков, необходимых для обнаружения и сбора доказательств, реконструкции устройства и использования международного сотрудничества.

"Посредством международной подготовки кадров ФБР обучает международных партнеров-правоохранительных органов навыкам в области как базовых, так и передовых методов и принципов расследования, способствующих сотрудничеству и сбору доказательств. Обучение также служит укреплению сотрудничества между сотрудниками правоохранительных органов во всем мире."- говорит представитель ФБР.

Этот проект также был поддержан Бюро региональной дипломатической безопасности при посольстве США в Ташкенте. "Международная подготовка и сотрудничество правоохранительных органов помогает объединять наши методы расследования, сбора доказательств и судебного преследования. Делясь своим опытом реальных расследований и посредством этих практических упражнений, эти эксперты ФБР помогают укрепить американо-узбекское сотрудничество в области безопасности и правоохранительной деятельности, чтобы вместе мы могли противостоять транснациональным преступникам и террористам”, - сказал представитель регионального управления безопасности.

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