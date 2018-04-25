Власти города Душанбе до 1 мая 2018 года намерены убрать со столичных трасс все «Старексы» и полностью заменить их автобусами и троллейбусами.

На данный момент «Старексы» уже убрали с маршрутов №13, №25, №28, №8, №2. Водители «Старекс»-ов не останутся без работы, они будут осуществлять извоз пассажиров на линиях пригородных районов.

«Мы дали срок до 1 мая, чтобы все «Старексы» убрать с городских дорог и перевести их на пригородные транспортные линии», - сообщил «АП» источник в транспортном отделе мэрии Душанбе.

По его словам, на данный момент в городе для извоза пассажиров запущено более 200 новых автобусов. Извоз пассажиров также будут осуществлять микроавтобусы марки "Мерседес-Спринтер". Однако до конца года их тоже тоже уберут с городских улиц.

«Для Душанбе закуплены еще 100 новых автобусов, в скором времени они тоже будут курсировать на транспортных линиях Душанбе. Сейчас в городе извоз осуществляют более 2 тыс. микроавтобусов. До конца года мы намерены заменить их из расчета 8 к 1 - то есть мы меняем 8 микроавтобусов на один автобус или троллейбус», - сказал источник.

По его словам, вчера были убраны «Старексы» с линии №28.

«Их заменили новым автобусом №32. «Старексы», которые работали на этой линии, перебросили на новые пригородные линии №48 и №77», - сообщил источник.

Он также подчеркнул, что цель данных изменений - снижение транспортного потока и пробок в городе.

«Кроме этого, «Старексы» - это не общественный транспорт. Это многоместный транспорт, однако, не подходящий для извоза пассажиров – там всего 7 мест и одна дверь, что крайне неудобно для пассажиров. А автобус - это общественный транспорт, который предназначен для перевозки достаточно большого количества пассажиров единовременно. И для людей с ограниченными возможностями удобно», - сказал он.

По данным ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон», по состоянию на конец апреля на столичные дороги выходят 76 троллейбусов, более 200 автобусов, более 2 тыс. микроавтобусов. В целом, столицу в две смены обслуживает 2221 единица общественного транспорта.

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