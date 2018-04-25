Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту Мохаммеду Салаху, признанному лучшим игроком нынешнего сезона в чемпионате Англии, участок земли в священном для мусульман городе Мекка.

Об этом сообщает football.kulichki.net со ссылкой на заявление заместителя главы муниципального совета Мекки Фахд ар-Роуки газете "Аль- Ватан".

По словам ар-Роуки, власти королевства решили выделить земельный участок в подарок Салаху за его выдающиеся спортивные заслуги и рекордные показатели в нынешнем чемпионате Англии. Ар-Роуки также указал на позитивное влияние Салаха на арабскую и, в частности, на саудовскую молодежь, а также роль футболиста "как посла всех мусульман в Великобритании".

Согласно заявлению ар-Роуки, египетский форвард "Ливерпуля" сможет сам выбрать участок земли в городской черте Мекки. Однако, не в особой зоне, где находится главная святыня ислама - Аль-Масджид аль-Харам ("Запретная мечеть"), и не в районах, отведенных под строительство других мечетей. Если же Салах не захочет вступать в права собственности земельным участком на территории Мекки, добавил ар-Роуки, то власти Саудовской Аравии готовы выделить футболисту денежный эквивалент стоимости королевского подарка.

Мохаммед Салах родился 15 июня 1992 года в Египте. Воспитанник юношеской академии футбольного клуба «Мокавлун». Летом 2012 года Мохаммед перебрался в швейцарский «Базель», а затем в январе 2014 года перешел в английский «Челси». Год спустя Салах начал выступать за итальянскую «Рому». 22 июня 2017 года египетский футболист перешёл в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила 42 млн евро.

По итогам нынешнего сезона Мохаммед Салах признан лучшим игроком чемпионата Англии по версии Ассоциации футболистов- профессионалов Англии. В 33 матчах Английской премьер-лиги на счету 25-летнего форварда 31 гол и девять результативных передач.

Блеснул мастерством Мохаммед Салах и в матче Лиги чемпионов вчера, 24 апреля, когда его команда дома разгромила итальянскую «Рому» со счетом 5:2. Мохаммед забил два гола и еще дважды сделал голевую передачу.

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