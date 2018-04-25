Стороны также пришли к договоренностям относительно проекта Циндаоской декларации Совета государств Шанхайской организации сотрудничества.

Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник утвердили 14 документов о реализации проектов взаимодействия по ряду направлений в ближайшие годы. Церемония подписания состоялась в правительственной резиденции "Дяоюйтай" в центре Пекина, сообщает ТАСС.

"ШОС находится на начальной стадии нового исторического этапа, перед ней открываются новые возможности развития", - заявил по этому поводу глава МИД КНР Ван И.

Он подчеркнул, что ряд подписанных документов касаются предстоящего саммита ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), который пройдет 9-10 июня и "будет иметь чрезвычайное важное значение".

Письменно заверенные решения определили сферы совместной деятельности состоящих в объединении государств при проработке ряда проектов: в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС в 2018-2022 годах, о взаимодействии стран организации с ЮНЕСКО в 2018-2022 годах, о концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды, а также при противодействии угрозам эпидемий.

Стороны также пришли к договоренностям относительно проекта Циндаоской декларации Совета государств ШОС.

Документы подписаны по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое прошло в Пекине 24 апреля.

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