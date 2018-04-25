Из медицинского университета «Астана» отчислены 117 студентов, сообщает CA-News.

Они предоставили поддельные сертификаты IELTS, дающие привилегии при зачислении на программы послевузовского образования, при поступлении в магистратуру, резидентуру и докторантуру.

После первой проверки Министерство образования и науки Казахстана поручило руководству вуза принять меры в отношении нарушивших закон студентов. Вуз направил документы в Департамент внутренних дел Астаны, но не всех обладателей подложных сертификатов исключили, ждали решение суда. Через полгода комиссия министерства снова пришла в вуз.

«В процессе работы комиссии, которая нам вменила, что мы не выполнили предписания от первой проверки, были отчислены оставшиеся 84 обучающихся. В рамках этого дела они обязаны вернуть все затраченные средства на их обучение. У нас обучались на гранте почти все, кажется, девять человек не на гранте обучались», – сообщил проректор АО «Медицинский университет «Астана» Франц Галицкий.

Кроме того ДВД возбудил уголовные дела. На освободившиеся после отчисления места претендуют те, кому не хватило грантов.

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