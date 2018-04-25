Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) беспокоит укрепление экстремистов в северных районах Афганистана, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы особое внимание уделили ситуации в Афганистане и вокруг него. Всех тревожит укрепление экстремистов, прежде всего экстремистов из так называемого "Исламского государства"*, которые проникают в эту страну из Ирака, Сирии и достаточно прочно пытаются обосноваться, особенно в северных районах, то есть на границах с нашими союзниками по организации договора о коллективной безопасности", — заявил Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось во вторник в Пекине, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эта ситуация требует безусловной активизации работы по пресечению распространения конфликтов с территории Афганистана и по содействию политическому урегулированию афганского кризиса.

Страны-участницы ШОС высказались в поддержку проведения прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", - заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы высказались за поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, которая в конце марта состоялась в столице Узбекистана и в ходе которой все участники разделили призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением "Талибан"*, не допуская при этом попыток "игиловцев" (ИГ - Прим. ред.) вовлечь в свои ряды отдельных представителей талибов", - завил Лавров.

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