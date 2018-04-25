В этом комплексе спортивными играми могут заниматься все желающие – от детей семилетнего возраста до пожилых людей.

В Душанбе продолжается строительство масштабного современного спортивного комплекса. Он строится на площади в 10 гектаров над парком культуры и отдыха имени Омара Хайяма, между склонами и холмами Лучоба и реки Душанбинка.

Заказчиком спорткомплекса является госучреждение «Управление капитального строительства города Душанбе», подрядчиком - ООО «Строй Комплекс». В строительных работах также участвуют 19 других отечественных и зарубежных компаний.

На строительстве этого объекта занято до двух тысяч человек, после его сдачи более 600 человек будут обеспечены здесь постоянной работой.

Проект разработан специалистами группы компаний «Ростовгипрошахт» Российской Федерации с учётом местного пейзажа и набережной Душанбинки с тем, чтобы со вкусом были использованы все красоты местности.

В этом комплексе спортивными играми могут заниматься все желающие – от детей семилетнего возраста до пожилых людей. В открытом плавательном бассейне можно проводить соревнования по трём водным видам спорта, в том числе плаванию на короткую дистанцию, водному поло для женщин и мужчин и прыжкам в воду. Во дворце можно проводить состязания по пяти водным видам спорта, таким, как плавание на дальнюю дистанцию, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

На территории спортивного комплекса также будут предусмотрены подземные стоянки для машин.

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