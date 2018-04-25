В Шымкенте 13-летняя девочка родила ребенка. В управлении здравоохранения Южно-Казахстанской области отметили, что несовершеннолетняя родила 22 апреля в перинатальном центре №1, передает CA-News.

Отмечается, что девочка, 2005 года рождения, смогла без особых сложностей и хирургического вмешательства родить здорового ребенка весом в 4,2 килограмма.

Несовершеннолетняя мама проживает вместе со своими родителями в селе Каратобе Сарыагашского района ЮКО. Как отметили в полиции, по данному факту сотрудники Департамента внутренних дел Енбекшинского района Шымкента ведут следствие.

Известно, что девочка учится в 7 классе сельской школы.

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