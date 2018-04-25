23 апреля ведущие британские и мировые СМИ в реальном времени следили за родами Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма.

Эта пара пока остается самой любимой и популярной из всей британской королевской семьи (хотя с ней конкурируют младший брат Уильяма, принц Гарри, и американская актриса Меган Маркл), а в будущем, вероятно, станет и венценосной. Принц Уильям — следующий претендент на престол после своего отца, принца Чарльза. Новорожденный мальчик стал пятым в очереди престолонаследия, пишет Медуза.

Ставки на имена

Утром 23 апреля Кенсингтонский дворец официально сообщил, что Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, поступила в родильное отделение госпиталя Святой Марии в Лондоне. Около одиннадцати утра по лондонскому времени (то есть около часа дня по Москве) ребенок появился на свет. Мальчик весит почти четыре килограмма; его отец присутствовал при родах. Как сообщается, и новорожденный, и мать чувствуют себя хорошо.

Пол ребенка не разглашали до последнего; как назовут мальчика, пока неизвестно. На протяжении беременности Миддлтон букмекерские конторы принимали ставки на разные варианты. Среди женских имен лидировали Элис и Мэри (в честь бабушек принца Филиппа и Елизаветы II), а среди мужских — Альфред и Альберт. Как бы то ни было, пол новорожденного впервые в истории британской королевской семьи не сможет изменить расстановку сил в вопросе наследования трона. В 2013 году был принят закон, по которому у мальчиков больше нет приоритета перед девочками — так что даже второй сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон не сможет сдвинуть свою старшую сестру, принцессу Шарлотту, с четвертого места в очереди на трон.

Дату родов тоже держали в секрете. В начале марта анонимный источник во дворце сообщил таблоиду Express, что герцогиня будет рожать 23 апреля. «Конечно, никакой определенности быть не может, но герцогиня очень старается, чтобы рождение ребенка совпало с Днем святого Георгия, покровителя Англии. Это было бы замечательным патриотичным жестом», — заявил источник. Другой возможной датой он назвал 29 апреля — седьмую годовщину свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, на которую герцогиня «могла бы сделать мужу прекрасный подарок».

На то, что роды пройдут 23 апреля, указывали и приглашения для прессы и придворных фотографов; как и в прошлые два раза, их начали рассылать за две недели до события. Жители Лондона также заметили, что у родильного отделения больницы Святой Марии появилась табличка «не парковаться»: этот запрет распространялся на даты с 9 по 30 апреля.

Прирожденная мать

О том, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут еще одного наследника, стало известно в сентябре 2017 года, когда не было заметно никаких признаков беременности Миддлтон. Официальное объявление сделали так рано, потому что начало беременности далось Миддлтон очень тяжело и она не могла появляться на публике. Из-за плохого самочувствия ей даже пришлось пропустить первый школьный день старшего сына, принца Джорджа — и в школу его отвел отец.

Как и в первые две беременности (принц Джордж родился в июле 2013 года, а принцесса Шарлотта — в мае 2015-го), во время третьей Кейт Миддлтон страдала от острой формы раннего токсикоза — рвоты беременных. Это более тяжелое состояние, чем «утренняя тошнота». Чаще всего в таких случаях беременные женщины каждый день переживают тошноту и рвоту, у них возникает обезвоживание; они также могут потерять пять (или даже больше) процентов от своего обычного веса.

Первые месяцы беременности герцогиня из-за болезни провела в Кенсингтонском дворце — в компании дочери Шарлотты и под присмотром врачей. Однако уже в октябре ей стало значительно лучше, и во втором триместре герцогиня вернулась к своей привычной жизни. В некоторые дни она посещала до нескольких благотворительных и официальных мероприятий, сохраняя участливость к окружающим и чувство юмора. Например, в январе во время официального визита в Ковентри герцогиня заметила, что одному из детей в ожидавшей королевскую пару толпе стало плохо, — и принесла ему бумажный пакет на случай, если его вырвет. А во время визита в лондонскую больницу Святого Томаса в ответ на поздравления с третьей беременностью Миддлтон пошутила, что ее муж «отказывается признавать этот факт». Таблоиды тоже писали о том, что третьего ребенка хотела сама герцогиня — и ей пришлось убеждать в этом мужа.

«Она прирожденная мать. Сомневаюсь, что она остановится на троих. Им так классно с детьми», — заявил дядя Миддлтон, миллионер Гэри Голдсмит.

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