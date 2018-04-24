Отныне несовершеннолетним до 18-летнего возраста включительно строго запрещается с 18 часов до 6 часов утра посещать интернет-кафе, вечерние клубы, компьютерные центры, букмекерские конторы и другие развлекательные заведения.

Правоохранительные органы считают, что это поможет решить проблему молодежной преступности. Эксперты признают данную меру ненужной и даже вредной.

Нижняя палата парламента Таджикистана поддержала предложенные правительством страны поправки к закону «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

Согласно принятым 19 апреля поправкам, «несовершеннолетним гражданам страны до 18-летнего возраста включительно» строго запрещается с 18 часов до 6 часов утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны.

Ранее нормативно-правовые акты Таджикистана запрещали посещать вышеуказанные места в ночное время «несовершеннолетним гражданам до 20-летнего возраста».

Согласно поправкам изменился не только ограничительный возрастной порог, но и время запрета посещения «развлекательных заведений».

В принятом еще в июне 2011 года законе такой запрет действовал только в ночное время: в период с 1 апреля до 30 сентября - с 22:00 до 06:00, а с 1 октября до 31 марта - с 20:00 до 06:00.

За нарушение данного закона родителей будут штрафовать в размере от 50 до 150 сомони.

К одному пробелу добавился другой

Комментируя данные поправки, правозащитники неоднократно указывали на их несоответствие действующим нормам законодательства.

- В административном, уголовном и других кодексах предусмотрены возрастные цензы, с достижением которых граждане несут ответственность за свои противоправные действия. При разработке законопроектов необходимо соблюдать требования законодательной техники, чтобы не возникали противоречия, - говорит политолог Шокирджон Хакимов.

В частности, ст.8 Закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» устанавливала два вида ограничений для лиц, не достигших 20-летнего возраста, называя их «детьми». Это относится к присутствию «детей, не достигших 20-летнего возраста» в ночное время в развлекательных центрах. И запрет для них же на спиртные напитки, наркотики, психотропные вещества и табак.

Вместе с тем, в ст. 4 в законе раскрывается понятие «ребёнок»: «Дети (ребёнок) – это лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста».

Юристы приводили и нормы Международной конвенции «О правах ребенка», ратифицированной в Таджикистане, в которой указывается, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».

Аналогичная норма также устанавливается в ст. 22 Гражданского кодекса и ст. 55 Семейного кодекса.

Юристы указывают, что формулировка «несовершеннолетние граждане страны до 18-летнего возраста включительно» в корне неверна, так как 18-летний гражданин по закону республики является уже совершеннолетним. И, к слову, может уже создавать собственную семью. И родители не должны отвечать за посещение им кафе, ресторана и проч.

Кстати, в ст. 61 Семейного кодекса указано, что родительские права прекращаются по достижении детьми 18-летнего возраста, то есть совершеннолетия (иными словами - полной дееспособности), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях.

То есть пробел относительно возраста «несовершеннолетних детей» не устранен. Но помимо этого появился еще и другой, относительно временных рамок, хотя в прежней редакции его не было.

То есть, по новым нормам, «ограничительное» время наступает не в 22:00 летом и 20:00 зимой, а круглый год в 18:00.

В подтверждение они указывают, что в ст. 4 Закона «Об ответственности родителей» раскрывается понятие ночного времени: «Ночное время - с 1 апреля до 30 сентября устанавливается с 22:00 до 06:00 часов и с 1 октября до 31 марта - с 20:00 до 06:00 часов».

Не забавы ради, а учебы для?

Принятые поправки вызвали среди жителей страны неоднозначную реакцию. Так, многие сотрудники правоохранительных органов и некоторые родители считают данное решение правильным, способным как-то повлиять на воспитание молодежи.

Другие же считают, что в интернет-кафе молодежь идет не только ради просмотра фильмов или игр, а для получения знаний.

Об этом в ходе обсуждения поправок на парламентских слушаниях говорил и спикер Маджлиси номояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджон Зухуров, отметив, что принимаемые поправки вызовут негодование среди населения страны, особенно среди молодежи.

«Почему молодому 17-18-летнему человеку нельзя готовиться к экзаменам после 18 часов в интернет-кафе? По-моему, данные поправки вместо решения проблем создадут больше проблем», - сказал спикер.

Но первый замглавы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода, приводя доводы в пользу поправок, озвучил статистику: из 60 тыс. родителей, привлеченных к административной ответственности за противоправные действия своих детей, 65% привлечены за ночное посещение детьми «развлекательных» заведений.

Аламшозода заверил спикера, что основным источником возникновения насилия среди молодежи является пропаганда культа насилия, которая имеет место в интернет-кафе.

«Только за первый квартал этого года противоправные действия молодежи страны выросли на 40%», - сообщил замглавы МВД.

​​​​​​​А если нет дома компьютера?

В связи с переходом на новую систему обучения в вузах за счет сокращения аудиторных занятий увеличена самостоятельная учебная нагрузка студентов.

Сейчас большинство студентов, как известно, пользуется интернетом для подготовки курсовой работы, реферата или скачивания электронной книги. Но не все из них имеют дома компьютер, интернет и принтер.

- Я учусь на первом курсе. Мне 17 лет. Нам часто дают задания, курсовые работы, а книг по ним в универе нет, - рассказывает студент Технологического университета. – Преподаватели говорят: «Все можно найти в интернете». После занятий, вечером, мы с однокурсниками часто идем в интернет-кафе, чтобы готовиться к занятиям. Теперь, получается, нам с шести вечера туда уже нельзя. Может, они что-то там перепутали?»

Первокурсник педуниверситета Зариф говорит, что его самоподготовка также происходит посредством Всемирной паутины.

- Для молодежи, которой неудобно пользоваться бумажными версиями первоисточников, не совсем удобно. Не у всех студентов, приехавших из отдаленных регионов страны, которые живут в общежитиях или на съемных квартирах, где нет зачастую даже письменного стола, могут быть персональные компьютеры, подключенные к интернету, - говорит Зариф.

​​​​​​​Запретами проблему не решить

Правозащитники и социологи указывают, что принятие законов, ратификация конвенций не может изменить ситуацию с преступностью среди молодежи в лучшую сторону, потому что корень всех проблем - в социально-экономических трудностях, низком уровне образования населения, безработице и трудовой миграции.

Ну а власти, по их мнению, обращают внимание на второстепенные вопросы, которые не влияют на общую ситуацию с проблемой обучения и воспитания молодого поколения.

По их мнению, в последнее время государство старается регламентировать практически все, что связано с жизнью граждан.

- Сейчас из-за постоянного давления на молодежь с утверждениями «ты должен», «ты обязан» молодые люди не могут самореализоваться. Молодая психика не всегда может выдержать этого. Также неверно мнение о том, что интернет портит молодежь. Патриотизм им прививают каждодневно. Относительно посещения букмекерских контор и азартных игровых центров я согласен. Риск, возможно, дело благородное, но не для студентов и школьников, которые пока еще сами не научились зарабатывать. А вот относительно вечерних клубов, дискотек и ресторанов, не думаю, что там молодым людям не место. Пусть взрослые вспомнят свою молодость, - говорит социолог Собир Рахимов.

По его словам, клубы и рестораны - это место для общения молодежи:

- Что плохого, если студент решил пойти с друзьями повеселиться. Понятно, что с курением, алкоголизмом и наркоманией нужно бороться и пропагандировать здоровый образ жизни. Но это нужно делать иными способами. Непедагогичные это методы, а запретный плод действительно сладок.

С этим мнением согласен и Шокирджон Хакимов.

По его словам, чем больше ограничений и запретов устанавливается государством, тем более творчески граждане находят пути их обхода.

- Психология в молодом возрасте вдвойне тянется именно к тому самому запретному и недоступному. Молодежь если заинтересуется, то найдет способ найти то, что захочет. И никакие запреты не смогут предотвратить это. Кроме того, ведь в интернет-кафе можно прийти и до указанных 6 часов вечера и набраться того самого, запретного, - говорит Собир Рахимов.

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