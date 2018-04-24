По настоянию родственников скончавшегося 29 марта в отделе столичной милиции 40-летнего жителя Куляба Абдурасула Назарова результаты эксгумации его тела были переданы столичной прокуратурой экспертам Российской военной базы в Таджикистане и Минобороны Таджикистана, сообщил «АП» родной брат погибшего Абдусамад Назаров.

Брат Абдурасула Назарова заявил, что военные эксперты Таджикистана и России в ближайшее время предоставят в прокуратуру города Душанбе свои выводы о причинах смерти Абдурасула Назарова.

Тело Абдурасула было эксгумировано 7 апреля. Ранее родной брат покойного Абдусамад заявил «АП», что они не верят в бескорыстность экспертов, приглашенных прокуратурой столицы.

Он заявил, что эти эксперты после эксгумации тела не предоставили родным даже копии своего заключения о причинах смерти Назарова.

«Эксгумацию тела моего брата провели те же эксперты, которые первоначально дали заключение о причинах его смерти. Они нам сказали, что документ будет передан в столичную прокуратуру, где проводится проверка по данному факту, и я не верю, что они сообщат прокуратуре что-то новое», - отметил тогда Абдусамад.

Он также заявил, что вопреки заявлениям некоторых экспертов, его брат Абдурасул Назаров не был наркозависимым, и об этом имеются соответствующие справки из наркодиспансеров Душанбе и Куляба, удостоверяющие, что он не состоял там на учете.

«До сегодняшнего дня по факту кончины моего покойного брата столичной прокуратурой не возбуждено уголовное дело. Мы требуем, чтобы экспертизу тела Абдурасула провели эксперты Минобороны Таджикистана или Российской военной базы в Таджикистане», - сказал он.

Проверку по факту смерти задержанного сотрудниками ОМВД Сино-2 Абдурасула Назарова проводит не только прокуратура: внутреннюю проверку проводит и МВД Таджикистана.

«Мы начали внутреннюю проверку 4 апреля с целью определения фактов - действительно ли сотрудники ОМВД причастны к смерти задержанного Абдурасула Назарова. Прокуратура города Душанбе также проводит проверку. Результаты проверки мы сообщим СМИ потом», - сообщил «АП» 5 апреля пресс-секретарь МВД РТ Умарджони Эмомали.

Как раннее сообщала «АП», в Душанбе 28 марта сотрудниками ОМВД-2 столичного района Сино был задержан житель города Куляб Абдурасул Назаров, временно проживающий с семьей в столице. 29 марта он был доставлен милиционерами в Национальный медицинский центр Таджикистана.

В приемном отделении вышеназванного центра врачи констатировали, что Назаров скончался.

«То есть, когда милиционеры доставляли Назарова в больницу, он уже был мертв», - сообщил тогда «АП» источник в Медцентре (Кара-Боло).

Назаров был задержан сотрудниками милиции по подозрению в сбыте наркотических средств. За день до задержания Назарова в Душанбе с партией наркотиков был задержан житель столицы, который во время допроса дал показания, что партию наркотиков для дальнейшего распространения получил от Абдурасула Назарова.

В органах внутренних дел тогда заявили, что после доставления в ОМВД-2 столичного района Сино у Назарова случился инфаркт и по пути в больницу он скончался. Врачи приемного отделения Национального медицинского центра документально зафиксировали, что Назаров скончался от сердечной недостаточности.

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