По меньшей мере десять человек погибли и 15 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию, пишет Медуза.
Больница «Саннибрук», куда были доставлены 10 жертв, сообщила, что двое пострадавших умерли к моменту прибытия; еще пятеро находятся в критическом состоянии, двое — в тяжелом и один в стабильном. Информации о состоянии остальных пострадавших нет.
Фургон наехал на пешеходов на одном из перекрестков Торонто около 20:30 по московскому времени. Водитель уехал с места происшествия, но позже полиция нашла его фургон и задержала предполагаемого преступника. После инцидента была приостановлена работа близлежащих станций метро. В Сети уже появилось первое видео с места происшествия, передает ФАН.
Газета. ру вспомнила все трагические происшествия, связанные с массовыми наездами на людей.
Неделей ранее в результате наезда автомобиля на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек. Инцидент произошел около 15.30 по местному времени (17.30 мск). Автомобиль совершил наезд на пешеходов неподалеку от торгового центра Asda. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
За два дня до этого в британском графстве Эссекс автомобиль BMW наехал на шестерых молодых людей. Инцидент произошел днем на набережной Канви-Айленда. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов. В результате наезда два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии, повреждения еще четырех подростков оказались не такие серьезные.
Накануне это происшествия в Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли, по меньшей мере, шесть человек и пострадали еще 20. Направлявшийся в Софию из Бургаса автобус столкнулся с легковым автомобилем около 11.00 мск, а затем перевернулся и упал в кювет. Водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии.
Так, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в кафе: погибли три человека, включая водителя, покончившего с собой. Пострадали около 30. За рулем автомобиля находился 48-летний немец Йенс Р., имевший психологические проблемы.
Президент Германии назвал инцидент в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия. Он также выразил поддержку близким жертв и пострадавшим.
В январе нынешнего года 15 человек получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, один ребенок погиб. Государственная военная полиция Рио-де-Жанейро в своем заявлении сообщила, что не считает случившееся терактом.
"Происшествие на Копакабане не является террористическим нападением, а серьезной катастрофой, в ходе которой водитель потерял контроль над транспортным средством и в итоге врезался в 15 человек, которые находились на набережной", – говорилось в заявлении.
Водитель автомобиля был задержан и сказал, что страдает эпилепсией.
25 декабря 2017 года страшное ДТП со смертельным исходом произошло на станции метро «Славянский бульвар» в Москве.
Рейсовый автобус «Мострансавто», направлявшийся в Сколково по маршруту 818, съехал с проезжей части Кутузовского проспекта и на большой скорости заехал в пешеходный переход, сбивая людей, поднимающихся по лестнице. Остановился автобус, только ударившись о потолок подземного перехода.
В аварии погибли пять человек, 15 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В числе погибших — один ребенок. За рулем находился 58-летний водитель Виктор Тихонов.
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Зафарчон4
Почему тут терроризмом не пахнет? Или он не был мусульманином? Уверен если водитель был мусульманином или выходцом из стран мусульман то уж точно назвали бы террористом. А+ вы тоже в числе таких СМИ продажные двуликие так же как и ваша правительство.