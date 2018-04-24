С 1 мая вводятся ограничения движения большегрузного транспорта по автодороге Душанбе-Чанак. Сезонные ограничения будут действовать до конца августа.

«С учетом наступления летнего периода, с 1 мая текущего года до 31 августа этого года вводятся ограничения движения автомобильного транспорта с 10:00 до 20:00 часов», - сообщает филиал компании Innovative Road Solutions, который занимается управлением этой автодорожной инфраструктуры.

Поясняется, что ограничения касаются большегрузных автомашин с нагрузкой на одиночную ось не более 6 тонн.

В сообщении говорится, что введение этой меры в соответствии с постановлением правительства «О введении сезонного ограничения движения автотранспорта на автодорогах общего пользования» направлено на избежание преждевременного разрушения дороги и обеспечение безопасности пассажиров, водителей и автотранспорта.

Отмечается, что такие сезонные меры принимаются не только в Таджикистане, но и в других странах мира.

Филиал компании IRS с апреля 2010 года занимается в Таджикистане управлением автодорожной инфраструктуры Душанбе-Чанак на основе заключенной с правительством страны концессии.

В настоящее время на этой дороге действуют шесть плаз: Варзоб, Гушари, Шахристон, Истаравшан, Дехмой и Чорух.

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