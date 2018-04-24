Фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе» состоялся в городе впервые, и стал одним из самых ярких мероприятий, которые прошли в столице в эту субботу, 21 апреля – в день Душанбе. Мероприятие прошло при поддержке администрации Душанбе. Его организаторами выступили медиа-группа «Азия Плюс» и компания «Оби зулол». Партнерами стали компании Tcell, «Таджик Эйр» и «Гедеон Рихтер».

Еще до начала мероприятия в парке Наврузгох, где проходил фестиваль, стали собираться горожане и гости столицы: для них здесь с утра устанавливали три активные зоны – спортивную, творческую и food-зону, посетителей ждал и концерт.

Как и обещали организаторы, фестиваль стал грандиозным семейным пикником: дети запускали змеев, родители отдыхали на траве. Кстати, многие взрослые тоже с удовольствием запускали воздушных змеев, и у многих взрослых мужчин получалось это так мастерски, что мальчишки собирались вокруг и глаз не могли отвести от происходящего.

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"Дети счастливые, но родители не менее счастливы, - делится своими впечатлениями душанбинка Зебо Кодирова. - Запускают змеев сами, играют в твистер, прыгают в скакалки – очень добрая атмосфера тут".

Кстати, например, те, кто принимал участие в твистере или прыгал в скакалки, получали специальные призы от компании «Оби Зулол». Впрочем, даже когда призы закончились, народ все равно продолжал играть.

"Хорошо, что вы заставили нас выйти из дома в такой теплый, весенний день: и дети довольны, и мы хорошо время провели", - говорит жительница столицы Дильноза Хотамова.

В фестивале приняли участие и представители Согда - команда из 10 победителей областных соревнований по запуску змеев была отправлена в Душанбе по поручению председателя области Раджаббоя Ахмадзода, за что мы приносим ему благодарность.

На фестивале горожане и гости столицы смогли насладиться любимыми напитками «Оби зулол» - RC-cola, соками и водой, а также познакомиться с новым продуктом компании - двумя видами энергетических напитков.

Кстати, этот праздник еще не окончен: сейчас идет конкурс фотографий, которые были сделаны во время фестиваля «Осмони Душанбе» и победители которого станут обладателями телевизора, смартфона или микроволновой печи.

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Для того, чтобы принять в нем участие нужно подписаться в Instagram на страницу «Азия-Плюс» @asiaplustj или страницу @rc_cola_tajikistan, и опубликовать свою фотографию в Instagram с хештегом #осмонидушанбе.

Три победителя будут определены по наибольшему количеству лайков в Инстаграм. Победители будут объявлены 27 апреля на сайте news.tj и в эфире радио «Азия-Плюс».

«Азия-Плюс» выражает благодарность администрации Душанбе, компании «Оби зулол», компаниям Tcell, «Таджик Эйр» и «Гедеон Рихтер» за поддержку в организации фестиваля.

Выражаем благодарность ректору Таджикского технического университета Хайдару Одиназода, проректору по воспитательной работе ТТУ А. Ашурову, руководителю отдела по работе с молодежью С. Акрамову и всем студентам, которые работали в качестве волонтеров на нашем фестивале.

Также благодарим кафе «Мазза», «Хотдоггер», чайхану «Навои деха».

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