В Астане задержали подозреваемого в хищении бронзового мальчика из композиции памятника жертвам голодомора 1932-1933 годов, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Бронзовую скульптуру полицейские обнаружили в одном из пунктов приёма металла.

Подозреваемый в краже водворён в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование.

Столичные полицейские установили и скупщика краденого имущества. Проводится досудебное расследование по статье 196 УК РК – "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём", сообщили в ДВД Астаны.

Памятник жертвам голодомора 1932-1933 годов открыли в Астане в мае 2012 года в старой части города, на пересечении улиц Абая и Республики. Композиция состоит из монументальной и скульптурной части. Автор скульптуры – Валерий Пирожков, монументальной части – Орал Алибаев. В центре скульптуры расположена фигура женщины, которая простирает руки к небу. Впереди неё мальчик, он держит в руке уздечку.

Скультура мальчика Фото ДВД Астаны

В мае 2017 года памятник жертвам голода 1931-1933 годов установили в Алматы.

Голод в Казахстане 1932-1933 годов был вызван официальной политикой уничтожения кулачества как класса, коллективизацией, увеличением плана заготовок продовольствия, а также конфискацией скота у казахов. По разным оценкам, в течение 1931-1933 годов в стране умерли от 1 млн до 1,75 млн человек.

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